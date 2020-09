Ni finalister fra Rogaland i Det Norske Måltid

Rogaland er blant fylkene som utmerker seg blant finalistene i årets «Det norske måltid». Ni av 40 finalister er fra Rogaland.

Et av tre dommerpanel i årets delfinaler: Fra venstre Tonje Torvanger (Statholdergaarden), Eline Gulbrandsen (Det Kongelige Hoff), Einar Risvik (Nofima), Jørn Lie (Vaaghals, Gamle Raadhus – og Code restaurant), Gunnar Bakke (Daglig leder BKLF), Maj-Britt Aagaard (spiselandslaget.com), Tonje Holtungen (Sjokolade Salongen). Foto: Kristin Austigard, Det Norske Måltid

Finalistene fra Rogaland er:

Blomkarse mikrogrønt fra Smågrønt (Årets grønne)

Gråblå østerssopp fra Topp Sopp (Årets grønne)

Tindved sorbet med einerbær og nype fra Siddis Gelato (Årets grønne foredlet)

Vaktel fra Strand Gård (Årets kjøtt)

Lammecarré fra Klostergarden fra Klostergarden (Årets kjøtt)

Tomahawk av melkefora Angus/Wagyu kalv fra Nyyyt (Årets kjøtt)

Vikedal spekeskinke, einerøkt modnet 3,5 år, Vikedal Gårdsmat (Årets kjøtt foredlet)

Fønix fra Stavanger Ysteri (Årets ost)

Chilli 50% fra Xoco (Årets søtsak)

Det er totalt 13 kategorier, med tre nominerte i hver. Unntaket er ost, der dommerne sendte fire videre til finalen.

Tinved konfekt med hvit sjokolade er blant de nominerte i Årets søtsak.

– Tøffe avgjørelser

Etter tre dager med smaksarbeid har juryen bestemt hvilke 40 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen kategorier som sjømat, ost og øl.

− Det var tøffe avgjørelser juryene måtte ta, og valget kunne tidvis være krevende, sier Kristin Austigard, leder for Det Norske Måltid.

− Alle produsentene bidrar med noe helt spesielt, noe som fører til faglige vurderinger og diskusjoner blant dommerne. I løpet av tre dager med juryering endte juryen opp med 40 verdige finalister, sier Austigard.

Finalistene i Det Norske Måltid er av aller høyeste kvalitet, og bygger på både innovasjon og tradisjon.

Mathelg i Stavanger i februar

− De aller beste produktene kombinerer det tradisjonelle og nytenkning på en unik måte, for å få frem det ypperste i råvarene. At vi ikke klarer å velge tre oster, men må sende fire til finalen er et godt eksempel, sier dommer Roar Hildonen fra To Rom og Kjøkken i Trondheim.

Den endelige finalen går av stabelen den første helgen i februar 2021. Fredag 5. februar arrangeres Det Norske Måltid, lørdag og søndag 6. og 7. februar er det duket for Norgescup for kokk- og servitørlærlinger, Gladmat inviterer til matfest og det hele avsluttes mandag 8. februar med utdeling av nordiske stjerner fra Guide Michelin. Og alt skjer i Stavanger.

