Rekrutteringsproblemer gjør at Time snur i fastlege-sak: – Vi hadde ikke noe annet valg

Time kommune overtar driften av Kvernaland legesenter etter at de tre legene som jobbet ved senteret sa opp sine stillinger i november i fjor. Foto: Jan Inge Haga

I fjor høst sa tre fastleger ved Kvernaland legesenter opp sine stillinger. Deres ønske var at Time kommune skulle ta over driften av legesenteret – noe kommunestyret sa nei til. Et drøyt år senere snur de i saken.