Mieczyslaw Teodor Krakowski er død

Minneord: Mieczyslaw Teodor Krakowski er død. Fordelen med å leve et langt liv er at det er mange historier å ta av, og her ved fars bortgang er det varige gleder jeg ønsker å formidle videre.

Livet i Norge begynte ikke godt. Som ung mann under krigen ble han tatt til fange av vernemakten, sendt som slave til Norge og satt det meste av det siste krigsåret på Grini.

Far var et av de siste vitner som opplevde nazistenes brutale herjinger i Polen. Han ville lenge ikke fortelle om sine opplevelser, men for 15 år siden ble det utgitt en bok om fars liv. Der kan man lese at skipsrederen Alf Gowart-Olsen, som var tillitsvalgt for 6000 fanger, ble venner med far på Grini og lovet han arbeid når freden kom.

Far hadde lenge ønsket å bli sjømann. I Polen hadde han lest Joseph Conrads romaner og ville se den store verden utenfor hjemlandet. Etter krigen begynte far på Sjømannsskolen i Stavanger, steg i gradene og endte som kaptein på store tankskip. Det finnes knapt et land ved havet han ikke har vært i. Som pensjonist reiste han med sin seilbåt rundt i fjordene her på Vestlandet. I Stavanger må far ha vært et eksotisk syn der han kjørte på en Vespa med katolske nonner på baksetet når de skulle tilbake til St. Franciskus Hospital etter et besøk hjemme hos oss.

Selv om jeg opplevde far som meget polsk, var han åpen mot verden og tok sterkt avstand fra nasjonalisme i enhver form. På mange måter var han forut for sin tid. Han var opptatt av miljøet og tenkte økologisk lenge før det ble moderne. Som liten var jeg med han på handleturer ned ved fiskekummene og til krabbehandlerne noen meter derfra. Han kjøpte spennende utenlandske krydder på Middelthon og var fast kunde hos Ostejohnsen hvor jeg merket den karakteristiske lukten av lagret ost og nykvernet kaffe i skjønn forening.

Vi plukket sopp i skogen sammen, og så var det musikken…

Musikk var noe mine foreldre hadde til felles, gjerne klassisk musikk. På sine reiser tok far grammofonplater med hjem. Som liten fikk jeg høre Jascha Heifetz og Artur Rubinstein, Amalia Rodrigues og Carlos Gardel. Dette var kunstnere som kom til å forme meg og gi varige impulser til mitt eget liv med musikk.

Det siste året bodde far på Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandes.

Der var han en fargeklatt som underholdt de andre beboerne og personalet med sang og musikk. To timer før sin død mottok far kirkens siste sakrament. Reisen var til ende.

Mieczyslaw Teodor Krakowski ble 98 år. Fred over hans minne.

Tomas Krakowski