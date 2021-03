Hjemme i ferien? Del ditt påsketips her

Vi vil gjerne ha dine tips til kjekke ting å finne på nå som mye er nedstengt.

Camilla Bjørheim Journalist

Det er lett å få inntrykk av at de fleste reiser på hytta i påsken, men undersøkelser viser at flertallet tilbringer fridagene hjemme.

89 prosent av nordmenn regner med å tilbringe påsken i egen bolig, melder Opinion. Markedsanalysebyrået står bak Norsk koronamonitor, en oversikt over hvordan nordmenn opplever og håndterer koronakrisen.

I løpet av forrige uke ble 3.000 nordmenn spurt om påskeplanene sine. Nesten alle sier de vil bli hjemme i sin egen bolig, opplyser Opinion i en pressemelding.

Del ditt tips i kommentarfeltet under, så samler vi tipsene og lager en guide til bypåsken 2021. Husk smittevernregler og at regjeringen nå anbefaler at vi holder to meter avstand.

Anbefaler tur til Solastranden. Herlig friskt og nesten like fint hver gang - uansett om det er solnedgang eller dårlig vær. Aleksander

DEL Naturen er heldigvis åpen! Ta en tur til Bråsteinsnuten. Fin tur for de minste, her slipper vi sikkert munnbind også. Anonym

DEL Reis til Selstranden og tell surfere! Her er det også fint å gå på tur. Anonym