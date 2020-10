Staten skal overta garanti­ansvaret for riksvei-lån - kan få fortgang på E39 Hove-Ålgård

– Dette betyr at ny E39 mellom Hove og Ålgård kan bli bygget raskere, mener Geir Pollestad (Sp).

– Dette tror jeg får fart på ny E39 Hove-Ålgård, sier Geir Pollestad til Aftenbladet. Foto: Siv Dolmen

– Et litt merkelig flertall, men flertall er flertall, oppsummerer en fornøyd stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad.

Senterpartiet fikk tirsdag flertall i Stortinget for at regjeringen skal legge fram en sak der staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksvei, både på inneværende og framtidige prosjekter. Forslaget ble fremmet under trontaledebatten og fikk flertall med stemmene til Senterpartiet, Ap, Frp og Rødt.

– Vi har fremmet dette forslaget flere ganger, men aldri før fått flertall. Det hjelper at enkelte har havnet utenfor regjeringen, sier Pollestad og sikter til Fremskrittspartiet.

Avstemningen i Stortinget kan få betydning for bygging av ny E39 mellom Hove og Ålgård, mener Senterpartiet. Øyvind Jonassen har i årevis kjempet for gården sin og lang tunnel. Foto: Jon Ingemundsen

Ryfast tynger

Pollestad mener vedtaket er spesielt viktig for Rogaland, som er svært tynget av å ha stilt garanti for en rekke store prosjekter - som Ryfast og Rogfast.

– Selv om det altså er staten som bygger veien, er det fylkeskommunene og noen ganger også kommuner, som stiller garanti for bompengelånet. Problemet er at låneandelen etter hvert blir så stor at fylkeskommunene mister kredittverdigheten. Da får man høyere rente på alle lån en har, også til dem som blir brukt til å finansiere skoler eller sykehjem. I siste instans kan tjenestetilbudet bli rammet av dette, sier Pollestad.

– Vil gi framdrift og lavere bompenger

– Vedtaket vil også gjøre det lettere å nå komme videre med prosjekter som E39 og også prosjekter på E134. Det er en viktig nyanse at regjeringen ikke skal vurdere om dette skal skje. De skal bare legge frem en sak om det, poengterer Geir Pollestad. Han tror veistrekningen Hove-Ålgård i verste fall kunne stå i fare for ikke å bli bygget, nettopp på grunn av manglende evne til å stille slike garantier.

At staten nå skal stille garantiene vil føre til både lavere renter på eksisterende lån og muligheter for redusere bompengene, hevder Pollestad.

– Jeg synes dette er en mer rettferdig ordning. Det er noe grunnleggende feil med at en rik stat skal henvende seg til fattige fylkeskommuner med krav om lånegarantier.

– Hove-Ålgård kan starte opp neste år

– Rogaland fylkeskommune garanterer for 1,5 milliarder i Bymiljøpakken, men dersom vi kan ta Hove-Ålgård ut av vårt garantiansvar og i tillegg får strekningen inn på Nasjonal transportplan til våren, da kan dette framskyndes. Da kan det bli oppstart i 2021, sier Arne Bergsvåg (Sp), fylkesvaraordfører i Rogaland fylkeskommune. Som alle andre skal veien finansieres med 1/3 bompenger og 2/3 budsjettmidler.

Det er tre år siden Bergsvåg tok opp problemstillingen med Senterpartiets stortingsgruppe. - Jeg har ikke med beste vilje fattet hvorfor de fattige fylkeskommunene skal garantere for staten. Dette har ført til at vi har lån som utgjør 400–500 prosent av driftsinntektene. Denne avklaringen er derfor gledelig og når staten overtar garantiene selv, kan vi kjøre full fres på prosjektene våre, i stedet for at vi må stoppe opp fordi vi ikke har evne til å gi flere lånegarantier.