Endeleg vedtatt: Hus blir spart når Sandnes endrar bussveg-plan mellom Forus og Lura

– Vi kan vere glade vi har klart å spare masse pengar, og så er det nokre som nok er veldig glade for at vi sparer husa deira også, sa Arne B. Espedal (Ap) i kommunestyret. Fredrik Refvem

SANDNES: Ei gang- og sykkelbru var grunnen til at fleire hus i utgangspunktet skulle rivast for å bygge bussveg mellom Forus og Lura. Måndag kom det endelege vedtaket i kommunestyret som seier at husa får stå.

