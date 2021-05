Erstatterne til Hans Petter Torvik er klar

Det har tatt fem måneder å finne erstatterne til kommuneoverlege Hans Petter Torvik. Mandag ble det klart at Guro Hafnor Røstvig og Balpreet Kaur Sandhu blir nye kommuneoverleger i Sandnes kommune.

Hans Petter Torvik går av med pensjon i desember. Foto: Kristian Jacobsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi er svært glade for at vi nå har funnet to dyktige kandidater til å overta det øverste medisinske ansvaret i kommunen, sier direktør helse og velferd Elin Selvikvåg.

Guro Hafnor Røstvig (39) kommer fra stillingene som legevaktslege (50 prosent) og kommuneoverlege (50 prosent) i Stavanger kommune.

Guro Hafnor Røstvig. Foto: Privat

Balpreet Kaur Sandhu (43) kommer fra stillingene som assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren (60 prosent) og assisterende kommuneoverlege i Sandnes kommune (40 prosent).

Balpreet Kaur Sandhu blir en av to nye kommuneoverleger. Foto: Privat.

Begge de nye kommuneoverlegene starter i stillingene i august. Kommuneoverlege Hans Petter Torvik går av med pensjon i desember.

Sandnes og Gjesdal fikk ingen søkere på Hans Petter Torviks stilling som kommuneoverlege før jul. Derfor måtte stillingen lyses ut på ny i februar.

Da ingen søkte på stillingene før jul, spurte Aftenbladet Torvik om hvorfor han trodde at ingen var interesserte i stillingen:

– Kanskje vi må splitte stillingen mer opp og være mer presise om hva jobben innebærer, svarte Torvik.

I februar lyste kommunen derfor ut to stillinger; en kommuneoverlegestilling, og en stilling som samfunnsmedisiner.

Dette er arbeidsoppgavene:

Medisinsk-faglig rådgivning i kommunen

Drift av fastlegeordningen og legevaktstjenesten

Smittevern

Beredskap

Oppfølging av LIS 1 og LIS 3 leger i allmennmedisin

Miljørettet helsevern

Folkehelsearbeid