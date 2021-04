Fylkesordførar tar opp kampen mot den enorme trafikkauken på Hoveveien

Trafikken i Hoveveien på Ganddal har auka dramatisk, frå rundt 5300 bilar i døgnet til 7900 bilar etter at ein snarveg til E39 opna i 2018. Pål Christensen

SANDNES: – Eg håper det fører til at situasjonen løyser seg for bebuarane, og at folk ikkje lenger vurderer å flytte, seier Heidi Bjerga (SV), som tok opp saka i fylkesutvalet.

