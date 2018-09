Vil bygge hotellkjede for Preikestolen, Kjerag og Trolltunga

Eyvind Flood trasker over et søkkvått kulturbeite, mens regnet høljer ned. «Welcome to Preikestolen Village» står det på et skilt som ønsker velkommen til Jørpeland. Her, ved hovedinnfallsporten til den verdenskjente attraksjonen, planlegger han et nytt hotell.

– Vi har en kongstanke om å sy sammen et reiselivs- og overnattingsprodukt som skal knytte sammen Preikestolen, Kjerag og Trolltunga. Dessuten ser vi på mulighetene for å bygge skylift, som i Loen, sier Eyvind Flod i Norwegian Experience AS.

Han driver Lilland Byggerihotell på Tau, i kombinasjon med appartementshotell, hostell og vandrerhjem i samme område. Bedriften har gjort gode penger de siste årene på å drive forpleining for Ryfast-arbeiderne.

Sammen med forretningsmennene Martin Hauge, Ola Soppeland og Rune Glasøe har Flood hotellplaner gjennom det nye selskapet Norwegian Experience, som er etablert med 10 millioner kroner i aksjekapital.

– Det er ingen andre som har knyttet de tre naturikonene sammen til ett sømløst produkt. Vi ønsker ikke bare å selge overnatting, men en reiseopplevelse. Med guiding, transport og alt man trenger. Bærebjelken for å gjennomføre noe sånt, blir en arkitektur som er lett å kjenne igjen. Vi jobber med konseptet, sier Eyvind Flood, som foreløpig ikke ønsker å si noe om størrelsen på investeringene.

Viktor Klippen

Trolltunga

Med tanke på turisttrafikken til Trolltunga har Norwegian Experience inngått avtale med Odda kommune om Almerket, hvor gamle Hotell Hardanger ble drevet til det ble revet på 1970-tallet. Her er det i dag bobilcamping og planen er å bygge nytt hotell.

I Strand kommune er det kjent at selskapet har kjøpt det gamle pakkhuset i Jørpelandsvågen, som står på kaien hvor hurtigbåten legger til. Dette området ønsker Strand kommune å gjøre om til en transportsentral hvor cruisegjester og andre skal ankomme med båt fra Stavanger og busses videre til Preikestolen.

I Preikestol-området har Norwegian Experience kjøpt Jøssang Sag ved Preikestolen Golfklubb, for å sikre seg tomt til hotellutbygging. Her var utfordringen at infrastrukturen for vann og avløp mangler. Derfor har selskapet også sikret seg opsjon på kjøp av 41 dekar i Preikestol-krysset. Arealet er kulturbeite og såkalt LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv), og må omreguleres til reiseliv.

– Vi skal se om det er mulig å utvikle tomta til hotell, forteller Flood.

Tor Inge Jøssang

Kanskje skylift

I tillegg håper han å få til et overnattingskonsept ved Kjerag, med skylift fra Lysebotn og opp til Øygardstøl. Her har andre aktører tidligere lansert planer om hotell i tilknytning til restauranten på Øygardstøl.

– Vi jobber med alle produktene samtidig, men begynner med den plassen vi kommer enklest i gang, og forholdene legges best til rette. Håpet er at det første hotellet skal stå ferdig i 2020, og vi planlegger utbygginger i flere byggetrinn. Vi jobber også med Skylift-planer i tilknytning med prosjektene våre. Kommunene er enormt samarbeidsvillige, sier Flood.

Tor Inge Jøssang

– Ja takk til arbeidsplasser

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes (H), er positiv til hotellplanene.

– Vi er opptatt av reiselivssatsing, spesielt tiltak som kan skape mange arbeidsplasser. Området langs Preikestolveien er inngangsporten til Preikestolen og området ligger nær Jørpeland, men saken skal behandles politisk, sier hun.

Reisemål Ryfylke melder om oppgang i antallet gjestedøgn i regionen. Perioden januar til utgangen av august var det 167.452 overnattinger, opp 19.084 eller 12,9 prosent sammenlignet med året før. Antallet gjestedøgn har økt de tre siste årene.

– Dette er stas. Tallene viser at turiststrømmen som går til Preikestolen også drypper på resten av Ryfylke. Nasjonal Turistveg Ryfylke er en viktig del av satsingen. Det er definitivt ikke bare Stavanger som tjener på denne satsingen. Utfordringen er å øke i perioden oktober/november til april, slik at det blir bærekraftig og går an å drive med reiseliv hele året, sier Liv Jorunn Tjelmeland i Reisemål Ryfylke.