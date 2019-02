Elevrådet: - Vi har fått god opplæring i nettvett

På Skeiane har de etterhvert lang erfaring i å bruke Chromebook. Ungdomsskolen var en av de første i Sandnes som tok i bruk det digitale verktøyet.

Nå har de fleste elever i hele regionen fått sin egen Chromebook, og skoler gjør seg stadig nye og gode digitale erfaringer i undervisningen. Samtidig dukker det opp utfordringer knyttet til bruk i friminutter og utenfor skolen.

– Mange bruker Chromebooken til å spille, sier Iselin Ellingsen i 8c.

– En gang hadde vi et spill-maraton i klassen. Lærerne visste ikke om det. Ulempen med Chromebook-en er jo at man blir distrahert til for eksempel å gå inn på sosial medier, sier Anette Skår i 10e.

Tema i elevrådet

Uheldig bruk har vært et tema i elevrådet flere ganger. Pornografisk innhold har imidlertid ikke vært et stort problem. Som oftest har det handlet om spilling og chatting.

– Både lærere og elevråd er flinke til å ta tak de gangen det oppstår situasjoner der Chrombooken brukes uheldig, sier Iselin.

– Oppretter elever private brukere som de logger seg på med?

– Særlig gutter, tror jeg. Men det er nok mest hjemme, fordi de vil laste ned ulike spill. Vi har ikke lov til å laste ned spill på skolebrukeren, sier jentene.

De to er pålogget med skolebrukeren også hjemme.

Jarle Aasland

– Jeg har ikke noe å skjule. Men det er mye skummel på nett. Vi skal være forsiktige med hva vi søker på, samtidig har vi fått grundig opplæring i nettvett, og det kommer stadige påminnelser. Vi vet hva som er ugreit, sier Anette.

Hun har opplevd å kikke på en lenke og så få beskjed om at innholdet ikke er tilgjengelig.

– Begrensingene i nettverket på skolen virker altså, sier Anette.

– Foreldrene min har gjort slike innstillinger også på nettet hjemme, sier Iselin.

Flest positive erfaringer

Samtidig som det hender at elevrådet må diskutere problematisk bruk av det nye, digitale verktøyet, mener jentene det klart er flest fordeler med at Chromebooken har blitt en naturlig del av skolehverdagen.

– Sekken er lettere. Vi bruker jo færre bøker. Vi slipper alt papiret, og det er mye lettere å holde presentasjoner, sier Iselin.

– Tilbakemeldingene på arbeidet mer konkret. Jeg tror lærerne har bedre oversikt over skolearbeidet vårt, sier Anette.

– Det er lett å finne fagstoff. Google is our friend, sier Iselin.

– Skriveøktene er mer effektive når vi skriver på tastatur, sier Anette.