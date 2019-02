Pollestad krever svar fra Bollestad om Veterinærinstituttet

Denne uka ble det kjent at Veterinærinstituttet legger ned flere kontorer i landet og at 30 ansatte blir overtallige. Ved kontoret i Sandnes vil 8 av 10 miste jobben og kontoret blir i praksis utradert når laboratorievirksomheten legges ned.

Ansatte i Veterinærinstituttet, som Aftenbladet har snakket, med frykter at det kan gå ut over både dyrevelferden og folkehelsa hvis smitte fra dyr ikke oppdages tidlig nok, som en følge av innsparingene.

Jarle Aasland

I alt 140 ansatte har fått varsel om mulig oppsigelse. Det må en grundig runde til med kartlegging av kompetanse og ansiennitet før det blir klart hvem som må gå. Flere vil kunne få tilbud om å flytte til Ås, der det meste av aktiviteten nå samles.

Senterpartiet raser

Senterpartiet er sterk kritisk til den sentraliseringen som gjennomføres i Veterinærinstituttet.

– Det er ille at det kuttes i veterinærinstituttet i Norges viktigste husdyrfylke, sier Geir Pollestad.

Han er fortørnet over at grunnen til at det skjer er for å finansiere nytt fint bygg på Østlandet.

– Dette er landbruksminister Olaug Bollestad sitt ansvar. Jeg har utfordret henne på hvorfor dette er det første som skjer etter att hun er blitt statsråd. I spørretimen på onsdag må hun svare, sier Pollestad.

– Sp forventer at Bollestad rydder opp i denne saken. Vi må satse på veterinærmiljøet på Sandnes fremfor å rive det ned, sier Sp-politikeren.

Feiret mannens 60-årsdag

Landbruksminister Olaug Bollestad har deltatt på KrFs fylkesårsmøte lørdag, men dro etterpå til feiring av sin manns 60-årsdag og er ikke tilgjengelig for kommentar til Pollestads utfordring på lørdag.

LES OGSÅ:

Jarle Aasland