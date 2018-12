Sandnes går for ishallen

Med 32 mot 17 stemmer ble posisjonen i Sandnes sitt alternative budsjett vedtatt i bystyret mandag. Dette betyr blant annet at Sandnes kommune skal starte byggingen av ishall i 2021. 110 millioner kroner er satt av i budsjett og økonomiplanen i årene 2019–2022.

Det betyr at det også blir et pilotprosjekt med leksefri skole ved to skoler i Sandnes kommune. Kommunen vedtok også å gi halv søskenmoderasjon i SFO og barnehage. De gir også 10 millioner kroner i året ekstra til skole, gir 1 million årlig til flere plasser i kulturskolen, og legger inn totalt 1 million til planlegging av Sandved skole.

Bystyret vedtok også å be rådmannen om å legge frem en sak hvor hensikten var å gi alle innbyggerne i Sandnes kommune tilfredsstillende internett og mobildekning. De vedtok også at heltidsstillinger skulle være hovedregelen i kommunen.

De vedtok å legge til rette for at Sandnes idrettspark/Sandnes stadion skulle skal være den fremste friidrettsarenaen i regionen og slik at det kan arrangere nasjonale og internasjonale stevner/mesterskap der.

De ba også bystyret om å vurdere et tiltak i Sandnes kommune for å samordne graverarbeidene i kommunen, med hensikt å redusere ulempene for beboere, arbeids og næringsliv, trafikanter og å unngå unødig graving for å bedre miljøet.

Full sykehjemsdekning

De ba rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning i kommunen, holde åpne svømmehaller om sommeren og at varmtvannsbassenget på Varatun ble holdt åpent på trening i så stor grad det var mulig i forhold til ferieavvikling og vedlikehold i løpet av sommeren fra mai til september.

Og de vedtok å gå i dialog med Sandnes og Jæren rideklubb for å finne løsning for fremtidig lokasjon for klubben.

De vedtok å be rådmannen følge regjeringens tilskuddsordning for dagsenter for demente og planlegge utbygging av et forsterket tilbud i Sandnes.

Det ble også vedtatt å se på ungdomsmiljøet i byen, og se dette i sammenheng med revideringen av rusmiddelpolitisk handlingsplan.

I tillegg vedtok de å gå for en prøveordning ved henting av glass, et forslag som ble stilt av opposisjonspartiene Høyre, Venstre og KrF.

Ungdomsmiljøet: – Start forebyggingen i barnehagen

Vil bygge ishall i Sandnes til 200 millioner kroner

To skoler i Sandnes kan slippe hjemmelekser