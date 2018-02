– Heller vei enn tre nye ferjer

– Kostnadene med ferjedrift har økt betydelig de siste årene. Det gjelder ikke bare Tau-sambandet. Tilbakemeldinger fra flere av vestlandsfylkene forteller om en sterk økning i driftskostnadene, sier Per Kåre Foss (KrF).

Derfor vil han spørre fylkessamferdselssjefen om gigantprosjektetprosjektet Øyfast bør utredes og vurderes før Finnøysambandet lyses ut på nytt anbud. Svaret gis i Samferdselsutvalget 7. februar.

Finnøy-sambandet er et fylkeskommunalt ferjesamband. To Norled-ferjer anløper 10 kaier fra Fogn i sør til Jelsa i nord. Nåværende kontrakt utløper 31. desember 2019.

I forbindelse med nytt anbud har et konsulentfirma fra Narvik laget forslag til ny rutestruktur og drivstoffteknologi med lavt/null utslipp. Dette holdes foreløpig hemmelig.

Ifølge KrF-politiker Foss er trafikkmengden i Finnøy-sambandet så stor at det trengs nye ferjer med betydelig større kapasitet enn dagens. For å få god trafikkavvikling kan det bli aktuelt å øke fra to til tre ferjer. Og det kan bli aktuelt at fylkeskommunen selv eier ferjene, og kun driften settes på anbud. Totalt sett kan dette, ifølge Foss, bety at ferjeregningen blir dyrere enn i dag. Dagens båtruter koster det offentlige og de reisende til sammen cirka 150 millioner kroner i året.

Framfor nye ferjer vil Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) heller ha veiprosjektet Øyfast. Dette er merkelappen på et prosjekt som koster anslagsvis 3,8 milliarder kroner og skal gi ferjefri forbindelse for 1100 fastboende og 730 hytter på Fogn, Sjernarøy, Fisterøyane og Ombo. Disse øyene blir nordre del av Stavanger fra 1. januar 2020.

Stopp!

– I lys av kostnader som vi ser vil komme på ferjene, både økte driftskostnader og store investeringskostnader med nye ladesystemer, så vil vi heller bygge vei for pengene. Hvis det gjøres store ferjeinvesteringer, kan det bli vanskelig å komme opp med nye veiprosjekter. Derfor hadde det vært greit om fylkeskommunen stopper opp og sørger for en avklaring i forhold til Øyfast først. Det er fastlandsforbindelse som er framtida, ikke ferjer, sier Halleland.

Øyfast er tenkt finansiert med bompenger, ferjeavløsningsmidler og forlenget bomperiode i Finnfast. I forbindelse med at Finnøy og Stavanger skal slås sammen, har Kommunaldepartementet bevilget 1,5 millioner kroner til prosjektet.

– Det kan være fornuftig å utrede/belyse en Øyfast-løsning som et alternativ til fortsatt langsiktig drift av Finnøysambandet. Hvis en Øyfast er realistisk, må det påvirke anbudet, så vi ikke gjør samme tabbe som i Tau-sambandet der det ikke var reell konkurranse, siden anbudsperioden bare var 2 år, sier Foss.

– Går ikke i hop

Tomas Nesheim jobbet med båtrutene i Ryfylkebassenget for kollektivselskapet Kolumbus inntil han ble pensjonist ved månedsskiftet.

– Dette er ren matematikk og regnestykket går ikke i hop for Øyfast. Dagens offentlige tilskudd til Finnøy-sambandet vil ikke en gang dekke rentekostnadene. I tillegg skal det betales både avdrag og vedlikehold for tunnelene. Bompengene ville bli skyhøye og langt utover hva det er realistisk brukerne av Øyfast og Finnfast kan akseptere å betale. En av de største utgiftspostene på dagens ferjer er diesel. Det har skjedd mye teknologisk de to årene som har gått siden den første elektiske ferja MF «Ampere» ble satt i drift. Utfordringen er Foldøy, som tar mye av seilingstiden. Hvis man får til en annen løsning der, så kan Finnøy-sambandet være helelektrisk, sier Nesheim, som spår at Nye Stavanger ikke kommer til å prioritere Øyfast siden Vassfast, bru til de 800 innbyggerne på Vassøy, har stått på vent i 20 år.