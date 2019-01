Nok er Nok kan ha sendt varsel om bom-søksmål til feil myndighet

Fylkeskommunen mener den ikke er riktig adressat for varselet om bom-søksmål som ble sendt fra advokat Arvid Sjødin like før jul. I et brev fra fylkesadvokaten som Aftenbladet kjenner innholdet i, går det frem at bompengemotstanderne har rettet skytset inn mot feil aktør.