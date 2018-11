Storgård på Jæren legges ut for salg, har over 3000 dyr

Gården ble tirsdag ettermiddag lagt ut på salg på Finn. no som den dyreste gården på Jæren noen sinne.

Til sammen har eiendommen et areal 759,9 dekar, hvorav 177,7 dekar er fulldyrket.

Den har to boliger, driftsbygning, løsdriftsfjøs, redskapshus/sauefjøs, utesiloer og gjødsellager på beite.

3327 dyr i juli

Da bonden i sommer måtte gi opp på grunn av høy gjeld, hadde gården 138 kyr med stort og smått, 129 ammedyr 860 sauer og 2200 griser, viste tellingen fra 2. juli.

– Nå er det selve eiendommen som selges, opplyser bobestyrer, Håkon Halvorsen i advokatfirmaet Øglænd og co As som har overtatt driften av gården.

Redskap og dyr blir gjenstand for forhandlinger etter en avtale om salg.

Kjøper kan også overta en leieavtale for en melkekvote på 410.000 liter og for to leieavtaler for jord på til sammen 839 dekar.

Eiendomsmegler 1 Jærmegleren

Bostyret driver gården

Foreløpig drives gården av et bostyre med tre fagpersoner fra kreditorene, pluss fire av dem som var ansatt som gårdsrabeidere og to tidligere bønder.

– Vi håper selvsagt det blir et raskt salg av eiendommen med dyra, sier bobestyreren.

Gjeld på over 60 millioner

Driften blir opprettholdt fordi gården da har større verdi. Dnb, største kreditor,har garantert for dette og har også gitt et lån til boet på en million kroner å holde hjulene i gang.

Til sammen er det nå meldt inn et krav i boet på 61,5 millioner kroner. Størst er Dnb med 32,5 millioner, så følger Prima slakt med 11 millioner og Fiskå mølle med 4 millioner.

Flere er interessert

Eiendomsmegler og fagansvarlig i Eiendomsmegler 1 Jærmegleren kjenner ikke til at det noen gang har vært et så stort eiendomssalg på Jæren.

– Men vi har flere som er interesserte. Noen tok kontakt med oss før annonsen kom ut, opplyser Kristine Ree Espedal.

– Er det lokale bønder som vil drive gården videre?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier eiendomsmegleren.

Det foreligger også odel på eiendommen.