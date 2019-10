Venstre-politiker: – Håper ikke vi får et styre som i Ungarn og Polen

Så sent som i helgen sendte flertallspartiene ut et forslag om å fjerne arbeidsutvalgene (AU) til hovedutvalgene. Møtene i AU har fungert som forberedende i saker som skal behandles i hovedutvalgene. AU har hatt fire medlemmer, der leder og nestleder i hovedutvalget har hatt to av plassene. I den kommende perioden lå det an til at opposisjonen skulle få de to andre plassene. De siste fire årene har opposisjonen bare hatt en av plassene i AU.

Opposisjonen har reagert kraftig på at AU droppes. Lengst gikk Venstres Kjartan Alexander Lunde, som overfor Aftenbladet har kalt forslaget autoritært og udemokratisk.

– Jeg håper ikke vi får et styre som ligner på Ungarn og Polens, sa Lunde i kommunestyret mandag.

Mats Danielsen (Frp) mente forslaget var et forsøk på å kneble opposisjonen.

– Forsøk på knebling

Høyres gruppeleder John Peter Hernes mente forslaget ville forrykke balansen mellom opposisjon og posisjon, og at opposisjonspartiene med dette ville miste store ressurser og dermed mulighet til å drive opposisjonspolitikk de neste fire årene.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte, når Lunde sammenligner med Ungarn og Polen. Hva da med andre byer som ikke har AU, som Kristiansand og Sandnes? Ligner de på Ungarn og Polen? spurte Dag Mossige, Aps gruppeleder.

Opposisjonen mener at AU-ene er en viktig arena for direkte kontakt med både innbyggere, kommuneansatte og administrasjonen. I tillegg er det snakk om penger.

Ordinære AU-medlemmer har hatt fra 40.000 kroner i året for dette vervet.

– Når man med dette tar 400.000-500.000 kroner fra opposisjonen, så gjør jo det noe med muligheten til å drive opposisjonspolitikk. Og det er et demokratisk problem. Vi trenger ikke bruke ord som å kneble, det er unødvendig, men det handler om muligheten til å gi dere motstand, til å gi oss en reell mulighet til å drive med opposisjonspolitikk, sa Venstres gruppeleder Jan Erik Søndeland.

– Mer demokrati, ikke mindre

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tok etter hvert ordet. Hun sa at en fjerning av arbeidsutvalgene ville gi mer demokrati, ikke mindre, fordi alle medlemmene i hovedutvalgene dermed vil få informasjon på lik linje. Å fjerne AU-ene, som det har vært sju av de siste fire årene, er et ledd i en plan om å kutte kostnader blant politikerne, ifølge Nordtun.

I en pause under kommunestyremøtet ble gruppelederne enige om å be rådmannen utrede muligheten for å gi opposisjonspartiene mer midler for å kompensere for bortfallet av AU-midlene.