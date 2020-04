To personer plukket opp fra sjøen etter fall fra oljeservicefartøy ved Mekjarvik Ferjekai

To menn fikk torsdag kveld førstehjelp etter fall fra et ankerhåndteringsfartøy på industrikaien i Mekjarvik. En av mennene skal ifølge politiet være kritisk skadet. Han ble fraktet til SUS med Sea King-helikopteret klokka 21.45.

Alle nødetatene rykket torsdag kveld ut på melding om en ulykke ved Mekjarvik Ferjekai i Randaberg. Foto: Kristian Jacobsen

To menn med utenlandsk statsborgerskap, i 20 og 30-årene, falt i sjøen ved industrikaien på Mekjarvik torsdag kveld.

Mannen med mest kritisk tilstand er fraktet til Stavanger universitetssykehus (SUS) i Sea King redningshelikopter.

- Det er mer alvorlig for den ene enn for den andre, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet er om bord og i kontakt med mannskap for å ta vitneavhør.

Omstendighetene er ikke avklart. Det er derfor uvisst om de to falt i sjøen i forbindelse med arbeid eller annen aktivitet.

Politiet fikk torsdag kveld klokka 20.50 melding om at to personer hadde falt over bord fra en supplybåt/taubåt i nærheten av ferjekaien i Mekjarvik.

Begge personene skal motta førstehjelp på stedet etter at de ble brakt i land.

Klokken 21.22 melder politiet at luftambulansen har ankommet. Sea King-helikopter kom også raskt.

Båten skal være utenlandsk registrert.

- Kystvakten var tilfeldigvis i nærheten og er framme på stedet. Andre nødetater er også på vei, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.

Personene er brakt i land og mottar førstehjelp, var den første meldingen fra politiet på twitter.

Det var Hovedredningssentralen (HRS) som mottok nødmeldingen.

- De to er hentet opp av sjøen og mottar førstehjelp om bord i båten, sier vakthavende redningsleder Trond Bjørnøy.

