Kreftsyke Gunnar Kolnes (67) ble koronasmittet. Nå er han utskrevet fra sykehuset og tilbake i jobb

Han har vært kreftsyk i to år og skulle gjennom sin siste cellegiftbehandling i slutten av mars. To uker før behandlingen startet fikk Gunnar Kolnes beskjed om at han var smittet av koronaviruset.