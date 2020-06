Køen på Motorveien: Dette skiltet skaper heftig debatt

Vegvesenet mener bilistene må bruke begge felt og bli bedre på fletting. Bilistene mener Vegvesenet har satt opp feil skilt.

Vegvesenet ber bilistene flette, men dette skiltet fra Stavanger mot Auglendstunnelen betyr at høyre felt har vikeplikt for venstre felt. Det skaper forvirring og gjør at flere bilister legger seg inn for tidlig. Foto: Jon Ingemundsen

«Skiltingen burde endres til at begge felt flettes sammen til ett, og ikke at høyre felt har vikeplikt for venstre felt», kommenterer en leser etter at Aftenbladet skrev at bilister må bli flinkere til å flette ved innkjøringen til Auglendstunnelen.

Kjørelærer Bjørn Olav Nordal i Skagen Trafikkskole er enig.

– Skiltene før Auglendstunnelen betyr at den som skifter felt har vikeplikt. Vegvesenet bør heller bruke et skilt med sammenfletting og et underskilt med oppfordring om å vise hensyn og flette i enden, sier Nordal.

Kjøremønster, skilting og fletting blir heftig debattert hos Aftenbladet for tiden. Mange har en mening etter at sørgående løp i Auglendstunnelen er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid og arbeid med ny sykkeltunnel. Det fører til at bilistene på Motorveien må klare seg med ett felt gjennom Auglendstunnelen. Noe som betyr lange køer.

Dette skiltet angir at kjørefelt føres sammen til ett med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting).

700 meter før innsnevringen i sørgående felt er det satt opp et skilt med en svart pil som peker rett frem og en rød pil som peker inn mot venstre. Under det første skiltet står det «700 m», under det neste står det «300 m» på underskiltet.

Nordal er enig med Vegvesenet; folk må bli bedre på fletting, men samtidig ber han Vegvesenet sette opp nytt skilt.

– Dette er feil skilting i forhold til slik Vegvesenet ønsker at folk skal kjøre. Et fletteskilt hadde lettet konflikten mellom dem som ønsker å følge dagens skilting og dem som vil følge rådet om å bruke begge felt, sier han.

Vegvesenet ber bilistene om å bruke begge feltene. Foto: Anders Minge

Vegvesenet mener skiltet er riktig

– Hvorfor skilter dere en ting, men ber folk gjøre noe annet?

– Skiltet er ikke feil. Her står det at du skal kjøre helt til veien blir innsnevret før du begynner å flette. Det er det vi ønsker at folk skal gjøre. Skiltene er markert med avstandsskilt på 700 meter og 300 meter før veien blir til ett felt, forklarer Johan Gismarsvik , transport og samfunn i Vegvesenet.

Ifølge Vegvesenet kan det ikke settes opp fletteskilt på grunn av påkjørselen fra Åsen og inn på Motorveien.

– Vi kan ikke sette opp et fletteskilt før denne påkjørselen og det blir for seint å sette det opp etter påkjørselen, forklarer Gismarsvik .

Han ber folk om å vise hensyn.

– Det er lov å bruke begge felt og folk må ikke irritere seg over andre bilister som prøver å få trafikken til å flyte. Vis hensyn.

Mandag skal Vegvesenet har møte for å diskutere trafikkflyt og skilting.

Bruk begge felt oppfordrer Vegvesenet. Foto: Jon Ingemundsen

Heftig debatt

Dagens skilting skaper heftig debatt både på Facebook og i kommentarfeltet under artikkelen. I skrivende stund har saken om at folk må bli flinkere til å flette på Motorveien, 102 kommentarer på Aftenbladets Facebook-side. 45 har kommentert under artikkelen.

Her er et lite utdrag:

«Står spesifikt at det ikke er fletting, men høyre fil har all vikeplikt. Bytt ut skiltet til ett der det er fletting, og folk bruker begge filene»

«Bilene som skal inn må kjøre helt til flettefeltet og ikke presse seg inn her og der»

«Hva med å sette opp forståelige skilter for dem som ikke skjønner prinsippet?»

«Flett inn så tidlig som mulig så vil trafikken flyte jevnt forbi flaskehalsen, men så lenge noen helst skal kjøre i ledig felt til de kjører over skiltet på enden av flettefeltet må det gå gale»

En har sterke meninger om rogalendingene sine kjøreferdigheter.

«Dette er enkelt. Kjør fram til det bare er tre-fire biler igjen før du må inn i venstre felt. Da er det annenhver bil (glidelåskjøring) noe som er totalt fremmed for Rogalendinger. Bruk begge felt helt til du skal til venstre og så flette.»

«Hvis så mange bilister «kjører feil», så sier det faktisk mer om skiltingen enn bilistene», mener en annen.

«At rogalendinger ikke kan kjøre er ikke noe nytt», kommenterer den siste og da avslutter vi saken for denne gang