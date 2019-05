Frijazz overdøvet islam-demonstranter

Inne i kuppelhallen i Bjergstedparken sto flere politiskjold oppstilt på rekke og rad, og flere politifolk sto klar til å storme ut døren om det skulle bli nødvendig.

Utenfor var det satt opp fysiske sperringer for å holde SIAN-aksjonister og motdemonstranter fra Antirasistisk front Stavanger unna hverandre, men det gikk rolig og fredelig for seg så lenge Aftenbladet var til stede. Begge leirene holdt seg til verbal og musikalsk konfrontasjon.

På vei inn i parken fra konserthus-siden ble Aftenbladet stoppet av to politifolk som ville vite hvilken av de to demonstrasjonene vi skulle dekke, men vi fikk tillatelse til å gå fritt innenfor området etter litt radiokommunikasjon fram og tilbake.

Lenger inne i parken var det enda flere politifolk som sto klar i beredskap for å passe på at de to demonstrasjonene utartet seg slik at det oppsto mer enn verbal kommunikasjon fram og tilbake mellom de to grupperingene.

– Det er to lovlige demonstrasjoner som finner sted: En gruppe fra SIAN og en motdemonstrasjon. Vi er her for å forebygge mot uønskede hendelser og opprettholde ro og orden, og det er et bevisst valg å holde de to gruppene atskilt, sier innsatsleder Christian Johansson i politiet.

I antall var det liten tvil om hvem som vant. Det var mer enn dobbelt så mange politifolk som det var demonstranter fra SIAN, og det var rundt ti ganger så mange motdemonstranter.

Innenfor et lite inngjerdet område sto elleve personer fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Leder Lars Thorsen hadde svart t-skjorte med hvit tekst: «Fuck islam» og holdt en egen appell rettet mot motdemonstrantene.

– Det er ikke muslimene som er skyld i at vi har et islamistisk Norge. De gjør bare det som står i Koranen. Det er politikerne sin skyld, sa leder Lars Thorsen i SIAN. Samtidig kalte han aksjonistene fra venstresiden for de indre fiendene som gjør dette mulig, og han mente at rasister har samme rett til å gå i gatene som andre folk.

På andre siden av plassen sto rundt 70-80 motdemonstranter og ropte «Ingen rasister i våre gater» og holdt plakater med «SIAN er ikke velkommen til Stavanger». Etter hver kom det også 25 mer eller mindre drevne frijazzmusikere som overdøvet budskapet fra SIAN-aksjonistene.