Sjokoladefabrikk i Egersund slått konkurs, men håper å få starte opp igjen

Historien om Sjokoladefabrikken på Hauen i Egersund hadde lenge noe litt eventyraktig over seg. Byentusiaster, med Johan Aakre, Henrik Einar Seglem og Kari Robertson Arntsen i spissen, mente byen trengte en sjokoladefabrikk. 800 privatpersoner tegnet aksjer. Utbytte var sjokolade på generalforsamlingen. Den var en stor, lokal begivenhet i museumshagen. Eigersund kommune ble bedt om å tegne aksjer for 50 000 kroner. Det ble nedstemt. Kommunen ville heller tegne aksjer for 100 000 kroner. Entusiasmen rundt det å få en koselig sjokoladefabrikk, midt i middelalderbyen på Hauen, var med andre ord stor.

En drøm

Grunnleggerne forteller at hele «konseptet "Egersund Chokoladefabrik & Co" startet som en idè, en drøm, en slags film der vi så for oss bestyrerinnen spilte hovedrollen i driften av sjokoladefabrikk med butikkutsalg i den gamle bydelen Hauen i Egersund sentrum.»

Nå er drømmen over. Det har den for så vidt vært en gang tidligere. I 2013 ble det brudd mellom den daværende bestyrerinnen Irene Tunheim og styret. Ikke lenge etterpå flyttet hun noen hundre meter innover i gata til det som ble kalt Sjokoladehjørnet. Resultatet ble at byen fikk to sjokoladefabrikker.

Egersund Sjokoladefabrikk skjøt blink da de fikk Hedda Tengs til å overta som bestyrerinne. Hun beskrives som et rivjern og en miljøskaper av folk i sjokolademiljøet. I dag er det hun og mannen Geir som står oppført som eiere av Sjokoladefabrikken i Egersund AS. Tirsdag ble selskapet slått konkurs i Dalane Tingrett. Aksjeselskapet skylder rundt 200 000 kroner i moms og det som kalles særavgifter.

Bobestyreren

Hedda Tengs krysser likevel fingrene og håper at drømmen om en sjokoladefabrikk på Hauen ikke er over.

– Nå ligger det i hendene på bobestyreren. Hvis vi skal fortsette, må vi få kjøpe boet tilbake for en pris som vi kan klare å betale. Sjokoladefabrikken eier ikke huset og deler av inventaret. Konkursboet består derfor av noen maskiner og mye sjokolade.

Hun håper bobestyreren ser verdien av en slik attraksjon midt i den gamle bebyggelsen.

– Blir det for dyrt, så kan vi selvsagt ta med oss logoen og kompetansen vår og flytte, men vi trives på Hauen. Vi håper derfor at dette vil ordne seg.

Sjokoladefabrikken på Hauen er en av byens største attraksjoner. Spesielt er besøket stort under Julebyen i desember. Da ligger den lille fabrikken på Hauen i utkanten av julemarkedet på Torvet. Nå i mai venter de besøk av cruiseturister.

– Det fordyrende leddet er ansatte, men vi lager alle produktene for hånd og trenger derfor ansatte. Sjokoladen vår er håndlaget.

Vil ikke overta

Hedda Tengs forteller at hun og mannen Geir er evige optimister. De sliter med å gi opp. Og de ser at det fortsatt er muligheter, hvis bare gjelda er til å leve med.

– Vi er veldig spente, krysser fingeren og håper bobestyreren gir oss mulighet for å komme i gang igjen.

Georg Fredrik Ueland i Nyyyt AS som driver Sjokoladehjørnet, sier det er trist hvis Sjokoladefabrikken må gi seg.

– Men det er ikke aktuelt for oss å overta boet etter Sjokoladefabrikken og flytte til Hauen. Vi driver godt der vi er på hjørnet i Elvegaten.

Han forteller at det er en kjekk, men tøff bransje.

– En slik butikk blir aldri en gullgrue, til det er omsetningen for liten, men vi liker å lage sjokolade og får bestillinger fra hele landet, sier han.