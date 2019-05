Drapstiltalt 18-åring så film om hammerdrap samme dag han slo ihjel Sunniva

Torsdag ettermiddag avsluttet den 18 år gamle mannen fra Varhaug sin forklaring om Sunniva-drapet. Både til politiet og overfor dommerne har den drapstiltalte forklart at et av hovedmotivene for at han ble drapsmann fordi han heller ville være i fengsel enn hjemme.

– Jeg dreper ikke for løye, liksom. Jeg ville jo vekk fra huset mitt, sa 18-åringen i et politiavhør som ble avspilt i retten. Litt senere i samme avhør, som ble gjort en drøy uke etter ugjerningen, sier han at han der og da kom på at han heller kunne satt fyr på et hus og oppnådd det samme.

– Det hadde jo vært smartere. Da hadde det ikke vært noen døde, sier den da 17 år gamle gutten til etterforskeren.

Søkehistorikk

Påtalemyndighetene mener begrunnelsen den tiltalte har neppe er den fullverdige begrunnelsen for at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept like ved hjemmet sitt i fjor sommer.

Etterforskningen har avdekket at det er gjort søk etter filmer av ekte drap og overgrep mot barn på 18-åringens datamaskin. I retten ble det blant annet vist til at han i allerede i februar i fjor så det som som ifølge aktor var et torturdrap på en mann i Ukraina. Mannen ble slått i hjel med en hammer - som også var drapsvåpenet i Sunniva-saken.

Samme kveld som Varhaug-tenåringen ble drapsmann, så han en film om en seriemorder som slo i hjel tre personer med en hammer.

I retten erkjente 18-åringen at han kan ha googlet forhold rundt det å drepe.

– Jeg husker ikke, men føler jeg har søkt på det på Google. Jeg ville vite hvordan det skjer fort, så det ikke blir pining.

Avviser overgrepsfilmer

Han var imidlertid helt klar på at det ikke var han som sto for søkene om overgrep mot barn som etterforskningen hadde avdekket hadde funnet sted fra hans PC.

– Jeg er blitt hacket, forklarte han.

Overgrepssøkene er et tema i retten fordi påtalemyndigheten mener deler av likskjendingen 18-åringen er tiltalt for kan være seksuelt motivert.

Aktor i saken, statsadvokat Nina Grande, sier til Aftenbladet at det i neste uke vil bli ytterligere bevisføring rundt 18-åringens bruk av datamaskinen.

Jon Ingemundsen

Advokat Tor Inge Borgersen, som forsvarer den tiltalte, sier at hans klient har gitt sin forklaring på søkene som er gjort på den beslaglagte PC’en, og at han ikke vil utdype forklaringene ytterligere.

18-åringen hadde en svært tøff dag i retten torsdag. Etter lunsjpausen ba han om å få slippe i sitte i rettslokalet og følge avspillingen av politiavhør med ham. Tingrettsdommer Gunn Elin Lode ba ham imidlertid om å forsøke litt til, og den tiltalte ble sittende helt til retten ble hevet like over klokken 15.

Erstatningskrav

I følge den tiltaltes forklaring ble Sunniva Ødegård et helt tilfeldig offer. Han sier han ikke kjente henne, og at han ble trist da han morgenen etter drapet fikk vite at avdøde bare var 13 år gammel.

Da bistandsadvokat Harald Øglænd fikk ordet mot slutten av dagen, spurte han tiltalte om han var villig til å betale Sunniva Ødegårds etterlatte erstatning og oppreisning. Dette svarte han ja til.

Ifølge Øglænd består kravet fra foreldrene av oppreisningserstatning etter rettens skjønn, tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til begravelse.

– Vanlig oppreisningserstatning er 250.000 kroner til hver forelder. Jeg vil komme tilbake til dette i prosedyren mot slutten av saken, sier Øglænd.