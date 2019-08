Regjeringen vil gi ekstra bom-millioner til Nord-Jæren

Fakta: Fakta om Erna Solbergs bompenge-skisse Dette er noen av hovedpunktene i statsministerens skisse til løsning i bompengestriden: * Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene. * Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast. * Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner. * Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. * Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene. * Skissen Solberg ønsker tilslutning til, vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig. Kilde: NTB

Det sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen fredag kveld.

Hun pekte på at det på Nord-Jæren for øyeblikket ikke er mulig å bli ferdige med neste runde – man blir ikke lokalt enige om løsningene.

– Derfor ønsker regjeringen å inngå en avtale. Regjeringen er innstilt på å øke det statlige bidraget med 50 millioner kroner per år i avtaleperioden, dersom det er et lokalt ønske om å inngå en avtale uten rushtidsavgift, og det samtidig lar seg realisere innenfor nulløkningsmålet. Dette målet er grunnleggende, men vi skal altså kunne bidra, slik at det ikke er pengemangelen som gjør at man ikke vil fjerne rushtidsavgiften, sa Solberg.

Hun sa videre at to prosjekter på E39 som nå ligger inne i bypakken på Nord-Jæren, tas ut og overføres til Nye veier. Dermed senkes bompengebelastningen i hele pakken, og det kan gi et bedre tilbud.

– Det betyr også at de statlige bidragene som er lagt inn for å finansiere disse prosjektene, blir tatt ut, men totalt sett blir bompengepresset i pakken mindre, sa Solberg.

Delte meninger lokalt

– Det er litt vondt å si det, men i dag sa statsministeren mye fornuftig, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til Aftenbladet etter at pressekonferansen var over.

– Det er jo dette jeg har sagt i et år, på inn- og utpust!

– Men blir det mulig å nå nulløkningsmålet om rushtidsavgiften forsvinner?

– Ja. Trafikken har allerede minket, og med videre satsing på kollektivtrafikk så blir det ikke noe problem. Nå håper jeg at resten av kommunene på Nord-Jæren hører på meg i fortsettelsen, sier han.

Jan Inge Haga

Frode Myrhol fra Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB) i Stavanger er ikke like begeistret.

– 50 millioner årlig er altfor lite til at dette er gjennomførbart, særlig når en tenker på at den samme regjeringen har vedtatt å bygge nytt sykehus på Ullandhaug, noe som er beregnet å gi en stor økning i trafikken, sier Myrhol.

Han tror folk vil sitte igjen med en følelse av at dette er kamuflert valgflesk.

– Om det er så enkelt å ordne det nå, hvorfor har de da ikke gjort det før? sier han.

Jon Ingemundsen

Ole Ueland, Sola-ordfører og fylkesordførerkadidat i Rogaland Høyre, er derimot fornøyd:

- Statsminister Erna Solberg har i kveld lagt frem et forslag til bompengeløsning fra Høyre som både vil gi store økte statlige midler til bedre kollektivtrafikk i vår region, og betydelig lavere bompenger. Et tilbud fra staten vi ikke kan si nei til. Håper alle regjeringspartiene sluttet seg til dette, en vinn-vinn løsning, sier Ueland i en kommentar fredag kveld.