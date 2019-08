– Det er blitt fantastisk, se på utsikten da, sier Daniel Buckley.

I kladdeboka hans er det tett i tett av bokstaver og tall, inneklemt av flere parenteser. Det er derimot ikke trangt om plassen rundt ham.

– Å kunne studere slik som dette gjør det lettere å komme i gang med oppgavene, mener Buckley.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fra mørkt til lyst

I november 2017 kom nyheten om at BI skulle flytte fra østre bydel til Kalhammeren, ved siden av Stavanger offshore-tekniske fagskole.

Nå står bygget ferdig, og har blitt tatt i bruk i forbindelse med årets studiestart. BIs nye campus er en del av en større kontor- og næringspark fordelt på ni bygg.

Over tre etasjer er det nye lese- og forelesningssaler, gruppe- og stillerom. Lyset i forelesningssalene kan variere etter hvilken tid det er på døgnet. Rundt 700 BI-studenter vil benytte seg av de nye lokalene.

I tillegg har fagskolen Noroff tatt med seg 70 studenter og flyttet inn i fjerde etasje.

– Det ligner mer et hotell enn en skole, sier Buckley.

Rundt ham sitter tre andre medstudenter fra BI. De skal alle begynne på sitt andre studieår, og har dermed ett års studieerfaring fra BI på Storhaug. Det livet savner de ikke så mye.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Den gamle skolen var kald og mørk. Det var veldig mye betong, sier Harkaran Rai.

– Hvordan kan en mer moderne skole bidra til at studietiden blir bedre?

– Lys og luftkvalitet betyr mye. Her får du naturlig lys rett inn gjennom store vinduer. Lufta er bedre og da virker hodet lenger, sier Rai.

– Det eneste vi kan utsette noe på er at vi flytter ut av sentrum, så kunne vi godt fått flere parkeringsplasser, sier Buckley.

Bedre læringsmiljø

Det er ikke bare studentene som har fått nye lokaler, også administrasjonen kan speide ut mot havet fra kontorpultene sine.

– Jeg kjenner at jeg har lyst til å bli student igjen selv, sier BI-rådgiver Marianne Rygh og ler, til tross for at hun allerede har seks års utdanning fra nettopp BI.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hun skryter av lokalene og hvilke fordeler hun mener det vil gi studentene. En oppgradering fra lokalene på Storhaug.

– Det blir som med andre valg i livet. Opplever du en viss kvalitet, så lengter du ikke tilbake til det som var tidligere, sier hun.

Stavangers BI-direktør, Ragnhild Wiik, har fått være med på byggeprosessen siden området var en tomt. Derfor er hun svært glad for å se at bygget står ferdig.

– Det er veldig givende å være her. Bygget er funksjonelt på mange måter. Det er åpent og tilgjengelig, som gjør det lett å komme i kontakt med folk. Samtidig er det et flott og estetisk vakkert bygg som fremmer læringsmiljøet til studentene våre, sier hun.

Noroffs avdelingsleder i Stavanger, Gry Naaden, er enig.

– Bare det å se sjøen og naturen er inspirerende nok. Samtidig er det moderne og funksjonelt, sier hun til Byas.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Hotellounge

I første etasje, hvor studentene blant annet har fått ny kantine, studentbar og uteområde, sitter årets fadderstyre.

– Du fikk en fabrikkfølelse av det gamle bygget. Kontrasten er stor, sier Marcus Jegtvolden.

– Kantina og kroa ser jo helt syk ut. Det ligner mer på en hotellounge, sier Jørgen Arneberg.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det er ikke bare kombinasjonen kantine og studentkro som studentene har latt seg imponere av. Jegtvolden begynner å forklare hvordan det ene datarommet fungerer, hvordan alle skjermene kan kobles opp mot hverandre og vises på en storskjerm.

– Det er da godt vi får noe igjen for det vi betaler, spøker Thea Vigre.