Hun går inn i aftenbladledelsen

Styrene i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende har ansatt Mari-Marthe Aamold (27) som daglig leder og økonomidirektør for de to selskapene.

Hun kommer fra Schibsted Distribusjon, der hun har arbeidet med utviklingen av abonnementstjenesten Svosj, som hun nå er produktsjef for. Aamold er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og London School of Economics.

– Det er med stor iver og entusiasme at jeg ser frem til å starte i den nye rollen. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med folkene bak våre sterke merkevarer på Vestlandet, sier Aamold. Det er ikke klart når hun begynner i stillingen, men hun skal ha Stavanger som base.

Sjefredaktør Lars Helle ønsker henne velkommen til byen og mediehuset og ser fram til samarbeidet med henne.

– Vi ønsker å skape en ny vitalitet i samarbeidet langs kysten, sier han.

Det var i fjor høst det ble opprettet en egen enhet for Schibsteds abonnementsaviser på Vestlandet. Øyulf Hjertenes er direktør for Schibsted kyst og styreleder for de to mediehusene.

– Vi trapper opp innsatsen for å nå vårt overordnede mål: Bærekraftige mediehus som er i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget også i en heldigital verden, sier Hjertenes.

Publisert 3. januar 2020 16:42