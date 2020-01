Ordføreren tar med seg 100 sauer og vinker adjø til Finnøy. Det syns Kåre er en dårlig idé.

Finnøy kommune er historie. Nå skal Henrik Halleland styre i en kommune som produserer halvparten av landets tomater og bli landets største saue-kommune. Og så har du folk som Kåre, som mener det hele er en dårlig idé.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Finnøys siste ordfører Henrik Halleland tar med seg sine 100 sauer og bidrar til å gjøre Nye Stavanger til landets største saue-kommune. - Det er lettere å holde styr på sauer enn et kommunestyre, flirer Halleland. Foto: Tommy Ellingsen

– Kom inn, Kåre.

Finnøys siste ordfører Henrik Halleland sitter på kjøkkenet på Søre Vignes. Regnet plasker mot ruten. Det er absolutt ingenting som tilsier at datoen på kjøkkenklokken stemmer. Klokken tikker likevel snart mot 1. januar. Datoen som i 2016 ble satt som sluttdatoen for Finnøy kommune. Når denne artikkelen blir skrevet, er det snart slutt.

75 prosent av innbyggerne i Finnøy sa ja til en sammenslåing med Stavanger. Men ikke Kåre Vignes. - Jeg kommer til å si: «Hva var det jeg sa!». Foto: Tommy Ellingsen

Ordfører Henrik, som han er kjent som på Vignes, har stått i bresjen for at Finnøy kommune måtte inn i Nye Stavanger kommune for å klare seg i fremtiden. 3 av 4 i Finnøy var enige. Nabo Kåre Vignes fra Nordre Vignes var ikke en av dem.

– Han er den eneste jeg har sett som har skrevet at han ville flytte, flirer ordføreren.

Stemningen er god. Ordfører Henrik har satt frem kaffe og kaker. Kåre forsyner seg grovt.

– Jeg tror aldri jeg har skrevet at jeg vurderte å flytte. Jeg registrerer at det er optimisme hos Henrik og flere andre. Jeg er skeptisk, konstaterer Kåre, som mener han er useriøs 95 prosent av tiden.

Under besøket hos ordfører Henrik er han inne i sine fem gode prosent.

– Under gårsdagens familiemiddag lurte far min på om jeg var en så stor tosk som ikke var for denne kommunesammenslåingen. Jeg viker nok litt for flertallet, sier Kåre.

Lærer Kåre Vignes frykter at det om 20 år ikke vil være skoler igjen i dagens Finnøy kommune. Foto: Tommy Ellingsen

– Avskyr tanken

– Hvorfor vil du ikke inn i en større kommune? spør ordfører Henrik.

– For meg går det mest på følelser. Jeg avskyr tanken over at vi ikke skal bruke kommunevåpenet vårt mer, sier Kåre.

– Dette med følelser er det vanskelig å møte. Det blir som å be noen som holder med Liverpool om å stoppe med nettopp det. Det skjer ikke. I alle fall ikke nå, sier ordfører Henrik.

– Ser du ingenting positivt med kommunesammenslåingen, Kåre?

– Jo, det fine er at jeg ikke bare kan klage på Oslo lenger. Nå kan jeg også klage på Stavanger, sier Kåre.

Hjemme rundt kjøkkenbordet hos mor og far, Marit Meltveit Vignes og Terje Vignes, går diskusjonene ofte. Men når det kommer til kommunesammenslåingen står Kåre Vignes alene. - Vi har ikke mulighet uten, mener Terje Vignes. Foto: Tommy Ellingsen

For ordfører Henrik startet prosessen med kommunesammenslåingen for seks år siden. Politikerne begynte å jobbe med to forskjellige alternativ. Enten Utstein kommune, bestående av Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og Randaberg, eller Nye Stavanger.

Da 75 prosent av innbyggerne i Finnøy i mai 2016 sa ja til Nye Stavanger, sa også et enstemmig kommunestyre ja til sammenslåingen.

Arbeidet begynte. Om over 1200 dager skulle Finnøy slutte å eksistere.

De 1200 dagene har nå gått.

– Det er vemodig å være den som avslutter en kommune, konstaterer ordfører Henrik og fortsetter.

– Men i en kommunesammenslåing må vi skille mellom følelser og virkelighet. Jeg kjenner jo på det. Kommunen slutter å eksistere etter 182 års tjeneste. Men fremtiden til Finnøy er viktigst, og vi trengte å komme oss inn i en større kommune for å en bedre tjenesteproduksjon, sier han.

Selv om de er uenige, er «naboene» Kåre Vignes og Henrik Halleland gode venner. Foto: Tommy Ellingsen

Frykter for skolens nedleggelse

Kåre er lærer og ukespendler fra Finnøy til Lundeneset videregående skole i Ølen. Han er bekymret for det som kan komme til å skje i den ny kommunen, og mener vi allerede har sett konturene av hva som kan komme til å skje.

– Det er en utfordring for disse småøyene når sentrale politikere blant annet går ut og sier at de ikke skjønner hvorfor folk bor på små øyer, og at det. Jeg er også litt bekymret for at flere av politikerne som har vært med på å utforme den nye kommunen, ikke er med lenger, sier Kåre og tar seg nok en kjeks, før han fortsetter:

– Jeg er redd det kan bli en blåmandag om ikke politikerne får med seg hele kommunen, og jeg er sikker på at om 10–15 år så vil alle skolene i gamle Finnøy kommune utenom den på Finnøy være nedlagt. Om 20 år vil alle elevene gå på Rennesøy, sier han.

Det tror ikke ordfører Henrik på, og påpeker at den nye kommunen i intensjonsavtalen har skrevet ned at alle skolene på småøyene skal bestå.

– Jeg er i alle fall optimistisk på at Judaberg sentrum vil utvikles veldig godt i den nye kommunen. Vi vil blant annet få elektriske bysykler, smiler optimisten Henrik.

– Elektriske bysykler?! sier pessimisten Kåre.

– Nå snur jeg helt, sier han.

Ordfører Henrik vet enda ikke hva han skal gjøre med ordførerkjedet som han foreløpig har hjemme. Det skal i alle fall ikke brukes lenger. Foto: Tommy Ellingsen

Matproduksjon

Selv om naboene, optimisten og pessimisten, er uenige om mye, er det likevel noe ved kommunesammenslåingen de kan enes om. At sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy vil være positivt for jordvernet i Stavanger, og at Ryfylkesamarbeidet må fortsette.

– Vi har sett at en sammenslåing mellom Sandnes og Stavanger trolig ikke vil skje, og når Stavanger har slått seg sammen med Finnøy og Rennesøy viser det at de satser på Ryfylke. Nå må de utvikle det, og trekke til seg all kompetansen, blant annet på matproduksjon som finnes i Ryfylke, sier ordfører Henrik.

– Klarer dere å være gode naboer på tross av uenighetene?

– Vi er ikke naboer, kommer det kjapt fra Kåre.

– Men om dere tenker dere 40 år frem i tid, når dere begge sitter på et gamlehjem sammen. Hvordan ser den nye kommunen ut?

– Nei, Kåre er sta. Han kommer nok til å blåse i nesen uansett, sier ordfører Henrik.

– Jeg kommer nok til å si hva var det jeg sa, sier Kåre.

En av de største tomatprodusentene i den nye kommunen ligger her, på Talgje. Foto: Tommy Ellingsen

Landets største tomatkommune

Den nye kommunen får et areal på rundt 241 kvadratkilometer og får 141.000 innbyggere fordelt på 37 øyer. Kommunen vil bli den kommunen i landet med flest sauer. Over 21.000 sauer vil være vinterfora i Nye Stavanger. I tillegg vil den bli en av landets viktigste kommuner innen havbruk og reiseliv.

Men også spesielt matproduksjon.

Om du en stille kveld står på en høyde i Stavanger by, og ser ut over Ryfylke, vil du mest sannsynlig kunne se et sterkt, sterkt lys rundt ti nautiske mil nordover i fjorden. Det er tomatgartneriet Skavland gartneri på Talgje.

Faktum er også at den nye kommunen også blir den største tomatkommunen i landet. Over halvparten av alle landets tomater vil komme fra Stavanger. Skavland gartneri vil være en av de største. Ekteparet Håvard og Edle Skavland produserte i fjor mellom 800 og 900 tonn tomater.

Det utgjør 2,5 millioner beger med perletomater pluss andre sorter.

De stemte begge ja til kommunesammenslåing, og har tro på at det blir bra. De tror ikke det vil ha så stor betydning for driften deres, men de håper at også folk i Stavanger får øynene opp for all matproduksjonen som foregår inne de øyene som nå tilhører Stavanger.

– Jeg håper byassane forstår hvor viktig matproduksjon er i den nye kommunen, sier han med et flir.

Tomatplantene podes av ekteparet Håvard og Edle Skavland og gjøres klar til vårens eventyr. Foto: Tommy Ellingsen

40 tomat-millioner

På et varmt og godt kontor sitter Håvard og ser ut over det 26 dekar store gartneriområdet. Selv om gradestokken viser 7 grader, og regnet plasker mot drivhustaket, går han rundt i T-skjorte som om han skulle ha vært på en sydenferie.

Telefonen kimer nærmest i ett. Han lar være å ta den. Etter en stund kommer postmannen inn døra. Det er han som har ringt.

Med seg i hånden har han en pakke med tomatfrø som er sendt fra Nederland. De skal sås og i løpet av våren bli til tomatplanter. Prisen er mellom 5 og 17 kroner frøet. Han har bestilt rundt 300.000 av dem.

– Vår største konkurrent er utenlandske produsenter, sier Håvard Skavland inne i veksthuset. Alle tomatplantene her skal til et av de andre store tomatgartneriene i Finnøy, Lauvsnes Gartneri. Foto: Tommy Ellingsen

For 42-åringen startet tomateventyret som det ofte gjør. I det små. Han kjøpte den minste gården på hele øya på tvangssalg da han var 18 år og startet med tomater og litt dyr i det små. Det har vokst og vokst, og i 2019 omsetter Skavland gartneri for rundt 40 millioner kroner. Ekteparet har tatt sats.

– Far min sa at tomater alltid ville være utfordrende å drive med. Men jeg ville bli bonde, og det ble tomatbonde. Det kan jeg si at ikke bare er oppturer, sier Håvard.

For selv om de aller fleste tomatene som blir solgt på butikkene her i distriktet er lokale, er det ikke slik rundt om i Norge. Bare rundt 35 prosent av alle tomatene som blir solgt her til lands, er produsert i landet. Håvard mener nordmenn må bli flinkere til å spise mer tomater.

– Vi spiser rundt åtte kilo tomater i året hver. I Nederland spiser de rundt 15 kilo, mens de i Hellas spiser 100 kilo hver. Vi er ikke verdensmestre på frukt og grønt, mener han.

Landbruk blir viktig i den nye kommunen, som også medfører et stort mangfold. Som disse lamaene. Foto: Tommy Ellingsen

Nå håper ekteparet politikerne i den nye kommunen blir med og legger til rette for den muligheten.

– Det er flott at landbrukskontoret har blitt lagt til Judaberg, men jeg håper politikerne i Stavanger også tar seg turen ut og ser hva som skjer i utkanten. De er i alle fall hjertelig velkomne til gartneriet på Talgje. Da skal de få spise så mye tomater de vil, sier Edle.

Nå er denne kommunen historie. Nedpakkingen er klar. Det gamle rådhuset i Finnøy skal bli innbyggertorg. Foto: Tommy Ellingsen

Publisert: Publisert 1. januar 2020 12:11 Oppdatert: 1. januar 2020 13:07