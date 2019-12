Helomvending: Ja til heliboogie på Kjerag

Stavanger Baseklubb får likevel arrangere heliboogie i Lysebotn.

Transportene skal skje mellom Lysebotn, Kjerag og Geitaneset og må følge definerte flyruter. Foto: Kristian Jacobsen

Etter forslag fra Forsand-ordfører Bjarte Dagestad (H) har basehopperne fått tillatelse til å bruke helikopter under neste Heliboogie, som er planlagt fra 17. til 20. juni 2020.

Vedtaket ble gjort med 10 mot 3 stemmer i Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR).

Siden 1998 har basehoppklubben SBK Base brukt helikopter under et årlig arrangement. Basehopperne er blitt fraktet fra landingsområdet Geitaneset under Kjerag og opp til nye hopp fra det 1000 meter høye platået. Rundt 200 basehoppere fra 20 til 30 land pleier å delta på arrangementet. På det meste har dette medført mellom 200 og 300 helikopterlandinger mens arrangementet står på.

Denne gang fikk baseklubben først nei til sin søknad om nye helikopter. Kjerag ligger i Frafjordheiane landskapsvernområde som ble vernet i 2004. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt, men Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane kan gi dispensasjon i en del tilfeller.

Først sa SVR-styret nei, fordi det er kommet til et punkt hvor forstyrrelsene av fotturistene i området står i fare for å bli så omfattende at helikoptertransporten kommer i konflikt med verneformålet sitt punkt om at «Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.»

Utenom hopperne klaget Forsand kommune og Lysefjorden Utvikling på vedtaket, og de fikk medhold. Transportene skal skje mellom Lysebotn, Kjerag og Geitaneset og må følge definerte flyruter. Dispensasjonen gjelder bare arrangørstaben og deltakerne.

