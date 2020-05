Politiloggen: Ungdomsgjeng bortvist fra Vaulen badeplass

Bråkete russ, ungdommer på Vaulen badeplass og en beruset tagger var noe av det politiet måtte håndtere natt til lørdag.

Russ hold naboene rundt Kvadrat våkne natt til lørdag. Politiet var mannsterke på stedet. Foto: Ronny Hjertås

Julie Teresa Olsen Journalist

Mange av meldingene handlet om høy musikk. Fem av dem gjaldt russ.

– Det har vært en del bråk, men mye av det skjer utenfor sentrumsområdene. Det ser ikke ut til at åpningen av utstedene har ført til at utelivet er helt tilbake til normalen for politiet, sier Victoria Hillveg ved operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt.

Cirka 200 russ og 50 biler hadde fest i området ved Kvadrat. Også på Mekjarvik bråkte russen så mye at naboer ikke fikk sove.

Ungdommer på Vaulen

Nok en gang kom det melding om bråk på Vaulen badeplass. Politiet måtte be 10–15 ungdommer om å skru av musikken og forlate stedet. Forrige helg fortalte Aftenbladet historien om en ung gutt som ble mishandlet på badeplassen.

Politiet har hatt over 30 politioppdrag den siste måneden i forbindelse med at mange ungdommer har samlet seg på Vaulen badeplass.

Hissig gjest

En mann i 20-årene på Bryne og en mann i 50-årene i Sandnes ble tatt for kjøring i beruset tilstand.

I Sandnes måtte en beruset mann tilbringe natten i arresten etter at han ble funnet strekk ut i trappene på togstasjonen. Mannen nektet å oppgi personalia.

I Stavanger måtte politiet ta seg av en svært hissig gjest på et utsted som nektet å si hvem han var. Mannen ble satt i arrest.

Seint fredag kveld ble en mann i 20-årene pågrepet mistenkt for ulovlig tagging på et busstopp og en container på Tjensvoll. En hundepatrulje traff på taggeren som var for beruset til å kunne avhøres på stedet. Han var tilsølt av maling og i besittelse av en sprayboks. Mannen blir anmeldt.

I Sandnes ble en mann anmeldt for urinering på offentlig sted ved Kvadrat.