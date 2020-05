Toskedal trekker seg fra Stortinget

Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) gav denne uken beskjed om at han trekker seg fra nominasjonskampen foran neste års valg.

Geir Toskedal trekker seg fra KrF-listen foran neste års stortingsvalg. Foto: Jonas Haarr Friestad

– Jeg mener det er tid for fornyelse og at andre får slippe til, Rogaland er et stort lag. Jeg melder nå til nominasjonskomiteen av jeg trår til side og ikke stiller som kandidat til gjenvalg ved stortingsvalget i 2021, sier Toskedal til Haugesunds Avis.

Han møter nå som fast vararepresentant for landbruks- og matminister Olaug Bollestad, mens han var fast innvalgt i forrige periode. Han sitter også i fylkestinget i Rogaland.

Tidligere i år sa han til Aftenbladet at han var i tankeboksen. «Jeg går tur og tenker det ene og det andre,» sa han. Det er Bjørg Tysdal Moe som leder nominasjonskomiteen til Rogaland KrF.

Fra før er det klart at Bent Høie (H), Solveig Horne (Frp) og Solfrid Lerbrekk (SV) trekker seg fra rogalandsbenken.

Haugesunds Avis melder også at rogalendingen Magne Rommetveit trekker seg etter tre perioder som innvalgt for Ap i Hordaland.