Frp-topp kritiserte regjeringen for å forhandle med en terrorist. Så havnet Roy Steffensen i Donald Trump-vennlige Fox News

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) er blitt nyhetsstoff i USA.

Roy Steffensen (Frp) er leder i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Her fra Breitorget i 2017. Foto: Carina Johansen

Geir Søndeland Journalist

Frp truer med å forlate regjeringen etter beslutningen om å hente en IS-kvinne og hennes to barn til Norge.

Nyhetene har nådd USA, og Fox News har gitt den mulige regjeringskrisen rikelig omtale i en artikkel publisert torsdag kveld norsk tid.

Tittelen på artikkelen er denne:

«Norway’s government nears crisis over return of former ISIS member: 'The terrorist won'»

Siste del av tittelen er hentet fra det Steffensen skrev på Twitter allerede tirsdag kveld - et knapt døgn før Siv Jensen (Frp) truet med å forlate et regjeringsprosjekt hun beskrev som grått og kjedelig:

«Regjeringen forhandlet med en terrorist. Terroristen vant», skrev Steffensen på Twitter.

Dette siteres av Fox News, blant annet kjent for å være Donald Trump-vennlig og en del av morgenrutinen til USAs president.

Fox News er kjent for å være Donald Trump-vennlig og en del av morgenrutinen til USAs president. Her er Fox News-analytiker Andrew Napolitano avbildet i november 2018. Foto: Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

– Ikke overraskende at også amerikanerne følger med på hva en kvitsøybu mener, uttaler Steffensen til Aftenbladet.

– Hva legger du i det du skrev på Twitter?

– Jeg er veldig glad for at barna kan komme hit og få muligheten til å starte et skikkelig liv, men jeg sliter med å forstå at vi som nasjon lar det skje på en etterlyst terrorists forutsetninger. Jeg mener det er grunnleggende galt å forhandle med terrorister. Utover det har jeg ingen kommentarer, og avventer samtalene mellom partilederne, avslutter Steffensen.

