Regestrand-saken: 20-åring ikke lenger siktet for medvirkning til drap

En av mennene som har vært siktet for drapet på 44 år gamle Sigbjørn Sveli, som ble funnet død på Regestranden i Sola 9. desember, ble mandag varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Sigbjørn Sveli ble funnet død på Regestranden i Sola. Foto: Fredrik Refvem

Under fengslingsmøtet i Jæren tingrett ble siktelsen endret mot den yngste av de tre mennene som er siktet i saken.

– Mannen (20) har tidligere vært siktet for medvirkning til drap, men denne siktelsen er nå endret til medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse, sier politiadvokat Sondre Johannesen Hauge.

Politiet har fått medhold i at siktede kan holdes i varetekt de neste fire ukene med brev- og besøksforbud.

– Retten har funnet at det foreligger skjellig grunn til mistanke etter siktelse og at fortsatt varetektsfengsling er nødvendig på grunn av bevisforspillelsesfaren som foreligger, sier Johannesen Hauge.

Full judisiell observasjon

Etterforskningen i saken fortsetter, og informasjon om eventuell ny utvikling vil bli delt med pressen, står det i pressemeldingen.

Tidligere denne måneden ble det klart at det vil bli gjennomført full judisiell observasjon på de to eldste siktede mennene. Aftenbladet får opplyst at det er besluttet å gjennomføre full judisiell observasjon også på 20-åringen.

Her på Regestranden ble avdøde funnet mandag 9. desember i fjor. Dagen etter og natt til onsdagen ble tre menn i 20-årene pågrepet og siktet i saken. Foto: Jarle Aasland

I en full judisiell observasjon vil en psykolog og en psykiater forsøke å få svar på om siktede var strafferettslig tilregnelig i gjerningstidspunktet.

Nekter straffskyld

20-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, sier til Aftenbladet at hans klient nekter straffskyld også for de nye forholdene han er siktet for – medvirkning til ran og medvirkning til grov frihetsberøvelse.

– Min klient motsetter seg også videre fengsling. Jeg jobber med et ankeskriv til lagmannsretten nå. Min klient begjærer seg løslatt fra varetekt, sier Borgersen til Aftenbladet tidlig tirsdag ettermiddag.

