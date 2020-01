Politiet får rykke ut fra «bunkers» på Bryne - til tross for naboprotester

Mange er bekymret. Men Time-politikerne har så langt ingen innvendinger mot at det nå raskt bygges en 34 meter lang og 12 meter bred utrykningsgarasje for politiet på Jæren, i en gate som skulle bli fotgjengerprioritert.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den nye politistasjonen på Bryne skal huse mer enn 70 medarbeidere etter at lensmannskontorene i Klepp, Hå og Time ble slått sammen. For å få plass til alle utrykningskjøretøyene, må en ny garasje på over 400 kvadratmeter bygges ut her i Hulda Garborgs veg, til høyre. Foto: Plank Arkitekter AS

Geir Sveen Journalist

Den nye garasjen må etter siste høringsrunde bygges etter juridisk bindende krav om struktur på betong, farge på garasjeport og beplanting av rådhusvillvin. Foto: Plank Arkitekter AS

Slik blir den nye politigarasjen liggende i bakken, sett mot rådhuset. Foto: Plank Arkitekter AS

Det aktuelle området er avsatt til offentlig trafikkareal i sentrumsplanen for Bryne.

Det er også et krav om at bygg i denne gata skal ha en åpen og aktiv fasade. Politiets garasje kan av sikkerhetshensyn ikke ha vindu.

Men torsdag gikk detaljreguleringen enstemmig gjennom i lokal utvikling, kommunens hovedutvalg for plan -og byggesaker. 18. februar klubbes saken endelig i kommunestyret. Samtidig kjøres byggesaken parallelt, som betyr at høringen for reguleringsplanen også er nabovarsel for byggingen. Det raske løpet er lagt for at politiets nye hovedbase for Jæren kan stå ferdig 1. desember i år.

Disse sakene var også i lokal utvikling:

Skal huse 70 politifolk

Alt skjer etter at Bryne vant kampen om den nye politistasjonen. Politiet besluttet i juni i fjor å gå i kontraktsforhandlinger med Haugvaldstad AS, som står bak Gamle Bryne mek.

Nye Jæren lensmannskontor skal bygges ut der det i dag ligger, ved kjøpesenteret rett over veien for rådhuset på Bryne. Det skal kunne huse mer enn 70 medarbeidere etter at lensmannskontorene i Klepp og Hå ble lagt ned. Videre er politiet i Sandnes, Dalane og Jæren slått sammen, og lederen for den nye geografiske enheten i Sør-Vest politidistrikt skal også ha kontor på den nye politistasjonen på Jæren.

Fakta Nærpolitireformen Hva: Ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. 27 av landets politidistrikter ble redusert til 12. Sør-vest: Politimester Hans Vik leder nå Sør-Vest politidistrikt som dekker 522 000 innbyggere fra Stord til Åna Sira. 26 kommuner i Rogaland, fem i Hordaland og Sirdal i Vest-Agder. Hvor: Distriktet er delt i fem enheter: 1. Stord. 2. Haugesund og Karmøy. 3. Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord. 4. Stavanger og Ryfylke. 5. Jæren, Sandnes og Dalane, som ledes fra Jæren og et nytt politihus. Når: De nye enhetene ble satt i drift 1. mars i 2018. Ni lensmannskontorer ble lagt ned: Hjelmeland, Klepp, Hå, Gjesdal, Bjerkreim, Tysvær Etne, Sveio og Fitjar. Bryne: Utbygger skal nå realisere nytt lensmannskontor for Jæren. Det skal huse politiet i Klepp, Time og Hå, samt ledelsen for den geografiske enheten som også omfatter Sandnes og Dalane med Sirdal.

Politiet søkte etter 2000 til 2500 kvadratmeter, men lokalene måtte også kunne utvides. Tegningene viser at plassbehov og krav skal løses inne i eksisterende lokaler gjennom en omfattende ombygging. Men det foreslås som et tilbygg mot sør - i Hulda Garborgs veg - en politigarasje på over 400 kvadratmeter, og det er dette bygget mange reagerer på:

Naboer: «Monster» og «bunkers»

- Garasjebygget, som i første utkastet ble beskrevet som en etasje, har vokst til et «monster» på langt over 5 meter i gatebildet. Høyden er nå urovekkende stor. Når den ytre kompakte langveggen mot Hulda Garborgs veg også er uten vinduer, blir dette mer som en «klagemur» å regne, er noe av det naboene Astrid og Ronald Sandvik skriver i sitt svar til høringen.

- Kan kommunen virkelig godkjenne en slik massiv vegg som bryter med gjeldende krav om vindu ut mot fellesområder? Vi forstår at politiet ikke ønsker innsyn i garasjen sin, men er det et godt nok argument for å tillate et tiltak som bryter med gjeldende krav og har denne type ulemper for oss? spør Ivar Terje Solberg, styreleder i blokka like ved.

Slik er politiets base i dag. Den nye garasjen kommer i gata opp til høyre, der bilene står parkert. Foto: Geir Sveen

Videre viser Rogaland fylkeskommune til sentrumsplanen for Bryne som legger vekt på samspillet mellom bebyggelse og gaterom for å

fremme bymessige kvaliteter, og gjøre ferdsel til fots og på sykkel mer attraktivt.

- Denne planen har forbedringspotensial på flere punkt. Særlig iøynefallende er garasjeanleggets eksponerte langside, som med sitt

bunkerslignende preg eksemplifiserer det motsatte av sentrumsplanens idealer for gaterommenes utvikling, skriver regionplanavdelingen.

Blålys i grønn gate

I tillegg viser høringen at mange er usikre på hva det betyr å ha en utrykningsvei på denne plassen. En av dem er Misjonskirken:

– Ved møter og aktiviteter kan det være rundt 50 barn som går inn og ut av Misjonskirken. Vi er bekymret hvis vi får en utryknings vei uten fysiske hindringer mellom oss og veien, skriver Misjonskirken.

Mens kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard konstaterer at bruken av Hulda Garborgs veg nå bli endret fra en rolig fotgjengergate til en utrykningsvei.

Garasjen blir grønnere

I svaret følger uttalelser fra politiet om at det ikke vil bli flere utrykninger enn i dag. Det er også jobbet mye med estetikken for garasjen. Veggen ut mot byen blir mørkere, den skal kles med rådhusvillvin og garasjen får grønt sedumtak. Rådmannen rådet derfor politikerne til å si ja til planene, noe de gjorde.

– Da er vi i gang med politihuset, og det er flott, sa lederen i lokal utvikling, Andreas Vollsund (H) etter det enstemmige vedtaket.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 23:01

Mest lest akkurat nå