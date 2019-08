Mann kastet stoler inne på rådhuset i Sandnes og angrep lege med stein

Politiet etterlyser en mann som tirsdag formiddag skal ha kastet stoler og gått løs på inventaret inne på rådhuset i Sandnes. Mannen skal ha oppført seg truende mot de ansatte og andre som på tiden befant seg på stedet, før han frivillig forlot rådhuset.

Operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt opplyser at de fremdeles ikke har noen informasjon om hvorfor mannen oppførte seg som han gjorde.

– Vi leter etter mannen i sentrumsgatene i Sandnes, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland til Aftenbladet.

Jon Ingemundsen

Like etter klokken 11 tirsdag rapporterte politiet om at en mann skal ha angrepet en lege på et legesenter på Håbafjell med stein. Mannen skal også ha gjort skade på legesenterets inventar.

Mannen ble ifølge operasjonsleder Skårland ha blitt pågrepet kort tid etter på Bogafjell i Sandnes. Dette skal være den samme personen som oppførte seg truende inne på Rådhuset i Sandnes. Mannen vil bli kjørt inn til arrest og det vil bli foretatt avhør av mannen.