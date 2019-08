Finnfast åpen igjen etter sykkelvelt

– Vi har inntrykk av at vedkommende ikke er alvorlig skadet. Hun har slått hodet, men er bevisst og oppegående, sier Toralv Skårland, operasjonsleder i Politiet Sør-vest.

Den polske kvinnen kjøres bort i ambulanse. Politiet skriver på Twitter at skadeomfanget ikke er avklart.

Politiet oppretter sak. Tunnelen er stengt for all trafikk frem til politiet er ferdig med sitt arbeid. Tipser melder om at køen går langt fordi rundkjøringen på Rennesøy-siden.

Politiet og ambulanse var på stedet, i tillegg til ambulansebåten Rygerdoktoren. Lesere meldte også om sivilpoliti i tunnelen.

– Det var den patruljen som var nærmest. Det er ikke mer mystisk enn som så, forklarer Skårland.

