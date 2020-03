Solgte like mye antibac på noen dager som på et halvt år

Apotekhyllene tømmes for desinfeksjonsprodukter. – Pågangen kan ikke fortsette i det uendelige. Da blir det tomt, sier kommunikasjonssjef.

Henrik R. Sjøthun ved Apotek 1 i Mediegården i Stavanger viser hvor hånddesinfeksjonsmidlene vanligvis pleier å stå. Foto: Kristian Jacobsen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Denne uka, etter at koronaviruset kom til Norge, har desinfeksjonsprodukter blitt revet ut av hyllene. Noen apotek er tomme, men vi fyller på jevnlig, sier Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek1.

Får tak i mer

Hun forteller at de også selger mye hansker og termometer, og at de er helt tomme for munnbind.

Ofstad forteller at pågangen har vært enorm.

– Vi så at på noen få dager, solgte vi nesten like mye desinfeksjonsprodukter som vi vanligvis selger på et halvt år. Foreløpig får vi tak i mer og får det ut til apotekene fortløpende. Men pågangen kan ikke fortsette i det uendelige. Da vil det bli tomt etter hvert, sier hun.

Apotek-kjeden har lagt inn en begrensning på maksantall flasker antibac kunden kan kjøpe.

Apotek 1 på Mediegården har satt flaskene med desinfeksjon bak kassen. Foto: Kristian Jacobsen

Fem per kunde

Også Boots forteller om stor pågang.

– Vi får inn antibac, men ikke så mye at vi klarer å møte den totale etterspørselen. Det kommer og går litt i apotekhyllene. Vi merker økt etterspørsel etter samtlige produkter og har innført mengdebegrensning. Vi anbefaler at apotekene kun selger fem av de små og tre av de store flaskene per kunde for å unngå hamstring, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Norge.

Nettbutikken deres er tom for antibac. Det samme er flere andre apotek på nett.

– Er det en fare for at det går helt tomt i apotekene?

– Ja, men det kommer an på leverandøren. Foreløpig har det kommet inn partier jevnlig. Vi leverer også til sykehus, sier hun.

Thune forteller også at det har vært stor pågang på vaksine mot lungebetennelse.

– Status er at vi foreløpig har fått inn så mye at vi har klart å møte ordrene vi har hatt. Men vi kan helt få situasjoner med leveringsutfordringer framover, sier hun.

– Hvordan skal folk forholde seg til dette?

– Når det gjelder vaksiner, må legen vurdere om det er hensiktsmessig med vaksine. Har man problemer med å få tak i antibac, kan man bruke håndvask. Det er førstevalg uansett.

Desinfiserer

– Merker dere at folk er skeptiske til å oppsøke apotek?

– Når folk er småsyke, går de ofte til apoteket. Vi har også mange kunder som er i risikogrupper. Derfor har vi innført tydelige regler for våre ansatte. De skal blant annet gå over flater med desinfeksjon i løpet av dagen. De som mistenker at de er smittet, anbefales ikke å gå inn i apoteket. De oppfordres til å bruke telefon eller nettapotek for å begrense smitte.