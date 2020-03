Koronaviruset fører til kraftig trafikknedgang - Høgsfjord-sambandet innstilt på ubestemt tid

På grunn av lav trafikk er Lauvvik-Oanes innstilt fra fredag 20. mars og inntil videre.

Publisert: I dag 11:12

Foto: Jarle Aasland

Tor Inge Jøssang Journalist

– Nærmere informasjon vil bli gitt når denne foreligger. Vi beklager, heter det i en rutemelding fra Boreal.

Ifølge kilder blant mannskapet har de mottatt permitteringsvarsel, men dette er ikke bekreftet. Ledelsen har foreløpig ikke besvart Aftenbladets henvendelser per telefon og e-post. En halvtime etter at Aftenbladet sendte henvendelse, sendte Boreal ut rutemeldingen.

I 14-tiden ble det sendt ut pressemelding med ytterligere informasjon. Der forklarer Boreal at innstillingen skyldes trafikksvikt.

MF Preikestolen innstilte ruten fra avgang på Lauvvik torsdag 19. mars klokka 12.15. Det ble da opplyst at dette var på grunn av nødvendig vedlikehold på ferjekaien på Oanes.

Høgsfjord-sambandet er livsnerven i Sandnes kommune etter sammenslåingen med Forsand. Ferja som kalles MF «Preikestolen» begynte å gå 1. januar, samtidig som kommunesammenslåingen.

Oppstarten har vært vanskelig på grunn av mange innstilte avganger. Ryfylketunnelen er gratis på ubestemt tid, noe som har bidratt til ekstra lavt trafikkgrunnlag for ferja. På toppen har korona-restriksjonene ført til trafikknedgang.

Boreal sendte ut pressemelding der de opplyser at innstillingen skyldes lav trafikk. Ferja fraktet cirka 15.000 kjøretøy i januar, 10.000 kjøretøy i februar. Per dags dato er Lauvvik–Oanes-sambandet i snitt nede på 12 prosent av normaltrafikk.

– Som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av spredningen av koronaviruset, vurderer Boreal-konsernet i samarbeid med oppdragsgivere over hele landet fortløpende nedtak i produksjonen for alle konsernets driftsmidler både på land og på sjø.

– Både medarbeidere og ledelse i Boreal har jobbet på spreng for å holde driften i gang i Lauvvik–Oanes-sambandet, men vi ser nå at trafikken er så lav at vi er nødt til å innstille, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

– Forutsetningene for sambandet er også radikalt endret i og med at Ryfast-tunnelen er gratis for reisende for fjerde måned på rad, legger han til.

Ber om kaigjennomgang

I tillegg ble det torsdag 19. mars oppdaget en alvorlig teknisk svikt på fergekaibroen på Oanes kai. Tiltak for utbedring er iverksatt.

– Vi vil nå henstille fylket om å bruke denne perioden med innstilt trafikk til å iverksette en fullstendig og grundig teknisk gjennomgang av kaiene både på Lauvvik og Oanes, slik at sikkerheten til våre reisende og våre medarbeidere er ivaretatt når sambandet åpner igjen. Sikkerheten kommer alltid først i Boreal, sier Førsvoll.

Boreal beklager de ulempene innstillingene medfører for kundene.

Boreal har sendt ut bilder av skaden på Oanes kai. Foto: Boreal