Juletegningene strømmer på - og snart kommer pepperkakehusene

Jovisst er det travelt i førjulstiden. Men tradisjoner er med på å skape den rette stemningen, og Aftenbladet bidrar med to av dem.

Vi tar tegnekonkurransen først, for der nærmer fristen seg allerede.

Tegn Håp

Aftenbladet har arrangert tegnekonkurranser siden 1968, og i år inviterer vi barn til og med ungdomsskolealder til å tegne «Håp». Det kan jo være så mangt; noen håper nok på bestemte julegaver eller fine juleselskaper – andre knytter kanskje håpet til klimakampen eller julens fortellinger. Mulighetene er mange.

Mange barnehager og skoler er allerede i gang, og enkeltpersoner sitter også hjemme og jobber med årets bidrag. Noen er allerede levert – i Aftenbladets resepsjon står svære esker klar til å ta imot tusenvis av tegninger.

Tusenvis?

Ja, i fjor fikk vi om lag 15.000 tegninger. Og håpet, ja nettopp, er å få enda flere bidrar i år.

Gode råd og viktig info

Vi opererer med fire grupper:

Barn i førskolealder, 1. og 2. klasse. Elever i 3., 4. og 5. klasse. Elever i 6. og 7. klasse samt ungdomsskolen. Gruppearbeider (Gruppe er fra og med tre personer).

De siste årene har konkurransen hatt færre bidrag fra barnehager og barn i førskolealder. Derfor oppfordrer Aftenbladet spesielt denne gruppen til å sette seg ned med tegne- og malesaker i år.

Og husk: Ikke brett arket du tegner på, og skriv tydelig navn, alder/klasse og adresse bakpå tegningen.

Innleveringsfrist er onsdag 20. november.

Leveringsadresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider: Alle hverdager 08.00 – 15.30.

Postadresse: Stavanger Aftenblad, P.b. 229, 4001 Stavanger. Merk konvolutten: Håp

Alle vinnertegningene og flere til blir stilt ut i Mediegården i Stavanger sentrum.

Anders Minge

Pepperkakebyen

Barn og voksne, barnehagen, skoleklassen, idrettslaget – alle som vil kan bake og levere pepperkakehus til den store pepperkakebyen. I år er næringslivet spesielt invitert. Uansett: Bidragene stilles også i år ut på Norsk Oljemuseum fra 1. desember.

Pepperkakebyen skal åpnes av Nye Stavanger kommunes nye ordfører, Kari Nessa Nordtun. Hun har selv besøkt pepperkakebyen flere ganger.

Pepperkakebyen i Stavanger får årlig inn omtrent 200 pepperkakebygg, men målet er på sikt å måle seg med pepperkakebyen i Bergen, som årlig får inn over 2000 pepperkakebygg.

Støtter byprester i Sandnes

Pepperkakebyen er ikke bare for moro skyld, den skaffer også midler til gode formål. I år er det Bypresten i Sandnes som får støtten.

– Vi byprester i Sandnes ble både overrasket og veldig glade da vi fikk telefonen fra Aftenbladet om at vi skulle få pengene som blir gitt i forbindelse med pepperkakebyen. Vi opplever det som et solid håndtrykk fra Aftenbladet til arbeidet vårt til beste for rusavhengige i Sandnes, sier Øyvind Justnes Andersen, byprest i Sandnes.

Hvert innleverte hus bidrar med 250 kroner til formålet.

Jarle Aasland

Vil engasjere bedrifter

For å utvide pepperkakebyen har Stavanger Aftenblad inngått et samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger. Sammen skal de engasjere bedrifter til å bidra med pepperkakehus.

Bedriftene som bidrar kan vinne Bedriftsprisen, og premieres med en annonsepakke i Stavanger Aftenblad til en verdi av 70.000 kroner.

Bedriftene kan, i tillegg til å bidra med et pepperkakehus, velge å gi en ekstra pengegave på 1000 kroner som går til Bypresten i Sandnes.

Innlevering av pepperkake-kreasjonene skjer på Oljemuseet 26. - 27. november klokken 15-19.