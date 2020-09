Fire av ni i formannskapet ville ta ut areal for datasenter i Time

Strømbase: Statnett bygger nå regionens nye strømbase, Fagrafjell på Kalberg i Time og ny 67 kilometer lang motorvei for strøm fra Lysebotn til Kalberg.

Datasenter: Green Mountain ønsker å bygge sitt fjerde datasenter i Norge på Kalberg.

Planlegges: Time kommune har startet en regulering som kan åpne for at store internasjonale aktører velger å lande nettopp på Jæren, der de kan få kort vei til nok strøm.

Tomten: Av et areal på 6000 dekar blir tre områder på til sammen 1881 dekar pekt ut som aktuelle. 422 dekar alt ligger inne som nytt næringsområde, i Klepp, slik at det netto dreier seg om legge til rette for 1459 dekar nytt areal.

Hvor: To av områdene ligger nord for Åslandsvegen, men det er også tegnet inn 745 dekar sør for Fjermestadvegen. Det populære turområdet Brekkenuten og landbruksområdene på Frøyland blir ikke berørt i disse planene. Planen unngår grunneiere som ikke vil ha utbygging.