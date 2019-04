Kommunen vil ekspropriere en tre meter bred trase for å lage turvei i strandsonen langs Gauselvågen. Å bygge turveien der kommunen har bestemt, vil ikke bare være ulogisk, men også umulig, ifølge grunneierne.

– Dette naustet hviler på en kampestein. Det vil være umulig å anlegge en turvei her uten at det går ut over naustet, sier grunneier Per Berle Thomsen til Aftenbladet. Han forteller at han som disponerer det verneverdige naustet, har fått forsikring fra kommunen om at bygningen skal bevares. Thomsen kan ikke forstå at kommunen vil klare å opprette en turvei med bredde på 1,5 til 2,5 meter på den strekningen de har stukket ut.

Dårlig saksbehandling

– Dette viser bare at saksbehandlingen har vært altfor dårlig, sier Berle Thomsen. Han legger til at kommunen med denne traseen også vil måtte bygge en høy mur videre nordover for å føre traseen videre, noe som igjen vil utløse krav om rekkverk.

– Begge disse forholdene er i strid med reguleringsbestemmelsene som kommunen selv har vedtatt, sier Berle Thomsen.

Skjønnssaken om hvorvidt vedtakene om å anlegge turveien og å ekspropriere eiendom fra grunneierne, er gyldige, ble ferdig tirsdag ettermiddag. Da grunneiernes advokater førte sine sluttprosedyrer i Stavanger tingrett mandag og tirsdag, ble spesielt vitneforklaringen fra politiker Brit Norheim Larsen trukket fram. Larsen sa i retten at hun ikke ville ha stemt for å vedta turveien dersom hun hadde forstått hvor traseen ville ende.

Aksepterer turvei

Advokat Endre Skjørestad, som representerer en rekke av de berørte grunneierne, sa i sin avslutningsprosedyre at de, som alle andre innbyggere, har krav på en gjennomarbeidet plan der de involvertes interesser er belyst og avveid på en rettferdig måte.

– Den jobben har ikke kommunen gjort nå, slår Skjørestad fast. Han sier at grunneierne aksepterer at det skal lages en turvei, men at de mener prosessen rundt vedtakene ikke har vært god nok.

– Det er jo ikke slik at turgåerne plutselig skal gå utfor et stup, sier Skjørestad.

Målbevisst administrasjon

Skjørestad hevder at grunneierne i denne saken har møtt en kommuneadministrasjon som har opptrådt veldig målbevisst.

– De har møtt en holdning om at turveien skal gå langs sjøen - punktum.

Skjørestad poengterte for øvrig at turveisaken ikke bare er spesiell på grunn av verdifulle eiendommer og engasjerte grunneiere slik Stavanger kommunes advokat påpekte da han oppsummerte saken mandag.

– Det er spesielt i norsk sammenheng å legge en turvei inn på privat eiendom i en slik grad som i dette tilfellet, sier Skjørestad. Han påpeker at det kraftige engasjementet til de berørte grunneierne springer ut av en tilknytning til eiendommen og et ønske om å opprettholde et unikt miljø «som mer eller mindre har gått til grunne andre steder i Stavanger-området».

Grov feil

Advokat Bjørn Stordrange representerer familiene Cuniberti, Ellingsen og Skuland i striden. Han er tydelig på at den oppmålte veien som er markert i terrenget er ulogisk og at saken ville ha blitt sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere saksbehandling dersom traseen var kjent.

– Det er en grov saksbehandlingsfeil når ingen av sakens aktører var klar over den faktiske plasseringen vi endte opp med, sier Stordrange. Han poengterer også at jo mer inngripende et vedtak er, og jo mer det fremstår som påfallende, jo sterkere er forvaltningens behov for å vurdere grundig.

Stordrange er også fundamentalt uenig med kommunens advokat i at det er de kjente fakta på vedtakstidspunktet som skal ligge til grunn for å vurdere om et vedtak kan kjennes ugyldig eller ei. Dette gjelder ifølge Stordrange kun i saker der faktum utvikler og endrer seg, som i trygde- og asylsaker.

– Hvis ny informasjon viser at man la til grunn et feil faktum, skal man selvfølgelig ta hensyn til det.

Finnes grenser

Advokat Atle Helljesen representer Tore Lærdal i striden. Lærdal ønsker at turveien legges bak hans vernede eiendom «Steinskog», et alternativ som ble forkastet av politikerne.

– Det å dele ligger Lærdals hjerte nær, påpekte Helljesen og viste til Lærdal Medicals samfunnsengasjement. Samtidig mener Helljesen at det finnes grenser for allmennhetens tilgang til goder som tilhører privatpersoner.

– Skal man ha en allmenn interesse ved eiendommen til Lærdal, så må man bevare det unike som er å dele, påpeker Helljesen. Han slår fast av allmennheten på en god måte vil kunne nyte både turveien og prakteiendommen selv om turveien legges bak Steinskog i stedet for mellom eiendommen og sjøkanten slik kommunen har vedtatt.

– Manisk administrasjon

I likhet med de andre grunneieradvokatene hevder Helljesen at det i denne saken er så mye å ta fatt i, at vedtakene må kjennes ugyldige.

– Administrasjonen har vært manisk opptatt av å legge turveien i strandsonen. Alternativene er blitt skjøvet ut - de har vært uønsket og ubehandlet, hevder Helljesen.

Retten skal nå ta stilling til saken og det er forventet en kjennelse mot slutten av april.

