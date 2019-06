Stavanger mangler over 250 menn i barnehagene

Regjeringens mål er at 20 prosent, det vil si hver femte ansatt, i barnehagene skal være menn. For tre år siden vedtok politikerne at Stavanger skal ha samme mål.

Etter gjentatte forsøk på å få opp andelen menn, viser statistikken at kommunen er om lag 250 menn unna målet (forutsatt at samlet antall ansatte ikke endres).

I dag er bare é av ti ansatte i barnehagene i Stavanger menn.

241 av totalt 2588 ansatte (ikke årsverk) i barnehagene er menn. Det gir en andel på 9,3 prosent.

Til sammenligning er andelen menn i Oslo-barnehagene 16,8 prosent.

Glemte å gå hjem

Vidar Monsen Thune skulle bare være vikar i to dager da han kom til Dragaberget barnehage på Hundvåg i Stavanger i 2006.

– Det var så kjekt å leke med ungene at jeg nesten glemte å gå hjem da arbeidsdagen var over, sier han.

Men det har ikke vært like kjekt hele tiden. En periode var han den eneste mannlige ansatte.

– I pausene ble det mye snakk om strikkeoppskrifter og sladder, og det er ikke akkurat mine favorittemner, sier Thune.

– Hvorfor ble du værende?

– Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb for å se glade barn. Unger som roper navnet mitt og smiler bredt. Og jeg får fortsatt klump i halsen når ungene forlater barnehagen for å begynne på skolen.

Må heve status

Dragaberget har siden ansatt flere menn. I dag har barnehagen 7 menn og 14 kvinner.

– Det har vi klart takket være iherdig innsats fra styreren. Han har tatt direkte kontakt med menn og latt dem få prøve seg i barnehagen, sier Thune.

Han mener det ikke er noe kvikkfiks å øke andelen menn, men er klar på at statusen må heves.

– Vi må bli flinkere til å framsnakke yrket vårt. Det må bli slutt på å si at vi «bare» jobber i barnehage, poengterer han.

Bedre lønn er også viktig, mener Thune. Selv måtte han spe på barnehage-lønna de første årene med å ta ekstrajobb som dørvakt og svømmeinstruktør. I 2018 var medianlønn for en barnehageassistent ca 394.000 kroner, ifølge SSB.

– Hvorfor er det viktig med menn i barnehagene?

– Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, vi er ikke tjent med bare et kjønn jobber der. Ungene trenger noen som kan herje litt med dem. Menn besitter andre interesser enn kvinner og har erfaringer som er viktige når gutter skal utvikle seg, sier Vidar Monsen Thune.

Besøkte barnehager

Etter å ha besøkt 30 barnehager var Rune Askeland (MDG, dengang Venstre) klar på at noe måtte gjøres for å få flere menn i barnehagene. Han fikk de andre politikerne i oppvekststyret med på et vedtak om at Stavanger kommune skal jobbe for å øke andelen menn.

Lite skjedde, og ett år senere gjorde oppvekststyret et nytt vedtak som påla rådmannen å sette i gang arbeidet.

– Vi syntes at administrasjonen rett og slett ikke jobbet godt nok med det første vedtaket. Nå er det satt i gang rekrutteringskampanjer og annet for å få flere menn i barnehager, men det er på langt nær godt nok, sier Askeland, som sitter som nestleder i oppvekststyret.

Han mener det blir for mye snakk.

– Det er ikke noe kollokviegruppe vi har bedt kommunen gå i gang med, understreker han.

Han forventer at barnehagestyrerne får verktøy som kan hjelpe dem i å ansette flere menn.

Dette har kommunen gjort

Kommunalsjef for barnehager, Monica Buvig Stenseth, medgir at Stavanger er et stykke unna målsetningen. Hun sier at kommunen har gjort flere grep for å få opp andelen.

Kommunen har hatt tett dialog med pedagogstudentene ved Universitetet i Stavanger for å høre hva de synes er viktig og hva som skal til for at de skal begynne i barnehage. En av tilbakemeldingene er å holde høy faglighet. Derfor har kommunen satset på tett oppfølging og veiledning av nyutdannede pedagoger i barnehagene.

– Vi ser også at menn rekrutterer menn. Det er lettere for en mann å begynne å jobbe i en barnehage der det allerede jobber menn. Vi er derfor opptatt av å få flere menn til å ha mannlige studenter som er i praksis, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Hun vet ikke om det er realistisk å nå målsetningen på kort sikt.

– Vi er ikke fornøyd før vi har høyere andel menn. Det er kjempeviktig for barn at de har både kvinner og menn som rollemodeller i barnehagene, understreker Stenseth.