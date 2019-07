Det ble begjært oppbud i et av Wedlers selskap som drev restaurant i Stavanger i desember 2018. Det har også vært støy rundt godkjennelse av en sokkelleilighet i Wedlers privatbolig.

Disse sakene er bakteppet for at Christian Wedler nå trekker seg fra sine politiske verv, opplyser han selv i en pressemelding fredag kveld.

Christian Wedler var i utgangspunktet Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Stavanger.

– Sakene har vært krevende og belastende, og drar ut i tid. Jeg er opptatt av å rydde opp i dette, men det tar lenger tid enn forutsatt. Jeg har kommet til at jeg ikke vil klare å gjøre dette sammen med valgkamp og tillitsverv i Frp. Derfor har jeg søkt permisjon fra mine verv i partiet ut valgperioden. Jeg kommer ikke til å drive valgkamp for Frp, og kommer heller ikke til å påta meg nye partiverv etter valget, sier Wedler.

Leder Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen, skriver dette i en kommentar:

– Jeg er av Wedler blitt informert at han har søkt permisjon og ikke vil påta seg noen nye verv etter valget. Dette er en vurdering Wedler har gjort som jeg som leder støtter. Stavanger Frp fokuserer nå på valgkampen. Vi har et godt mannskap som i sammen skal være tydelige på de gode og viktige politiske sakene til Stavanger Frp. Gode og trygge oppvekstvilkår, en varm og verdig eldreomsorg, styrking av kollektivtilbudet og nei til bompenger.

Leif Arne Moi Nilsen er fungerende gruppeleder i Stavanger Frp mens Wedler er på ferie.

– Jeg registrerer at han har kommet til denne konklusjonen. Han må ta seg av familien og få orden på ting. Dette har ikke vært lett for ham, og det er bare veldig trist. Jeg respekterer at han trekker seg. Vi må av og til tenke på de rundt oss også, sier Moi Nilsen.

– Han sier vel egentlig at han trekker seg fra hele politikken. Jeg kjenner ham godt og ser at han er sliten og trett og forstår at han må ta vare på de fire døtrene sine.