Hege Bysheim mistet alt i brann. For andre gang

Da hun gikk på gymnaset brant familiens sommerhus ned til grunnen. I april mistet Hege Bysheim alt hun eide i brannen på Tjelta. Torfinn Oftedal og hans to barn og måtte stå utenfor å se leiligheten deres brenne brutalt ned.

Tommas Torgersen Skretting journalist

30. april i år var en lørdag og Torfinn Oftedal (54) hadde akkurat rigget seg til i sofaen for å se intervjuene etter Viking-kampen. Det var på den tiden de mørkeblå vant kamper, de hadde banket Haugesund 5–1. Veton Berisha hadde gjort hat trick, mens Sola-buen Sebastian Sebulonsen laget to mål helt på slutten. Oftedal ville dvele ved seieren.

De hadde spist sammen tidligere på kvelden. Datteren på 13 år hadde hatt besøk av en venninne. Hun var akkurat blitt hentet av foreldrene, men like etter at de hadde skilt lag, ringte venninna. Fra veien hadde de sett flammer fra en balkong like ved familien Oftedals leilighet.

– Jentungen kom inn til meg i stova og sa at det brant. På det tidspunktet verken så, hørte eller lukta jeg noe som helst, forteller Torfinn Oftedal.