Riksad­vokaten vil gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud begjærer gjenåpning av straffesaken mot Jan Helge Andersen slik at han kan tiltales for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia.

Jan Helge Andersen fotografert under et tidligere intervju med Fædrelandsvennen.

– Riksadvokaten har i dag fremsatt begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen.

Det skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

Begjæringen gjelder den delen av Baneheia-saken som Andersen ble frifunnet for ved Kristiansands byretts dom fra 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten skriver at beslutningen er i samsvar med innstillingen fra Oslo statsadvokatembeter.

– Ettersom spørsmålet om gjenåpning skal behandles av Gjenopptakelseskommisjonen, vil det ikke bli gitt ytterligere kommentarer om saken nå, heter det i pressemeldingen.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Jan Helge Andersen som på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere avgjørelsen. Han viser til sin advokat Svein Holden.

Ble frikjent for ett drap

Andersen ble dømt for drapet av Stine Sofie Sørstrønen, men frikjent for drapet av Lena Sløgedal Paulsen. Dermed er det ingen som er dømt for drapet av den ene av de to jentene som ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000.

Bistandsadvokatene til de etterlatte har omtalt dette som en uholdbar situasjon.

Etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen ba Riksadvokaten om at Oslo statsadvokatembeter gjorde en vurdering av om saken til Jan Helge Andersen skal gjenåpnes. I februar sendte de sin innstilling, som så langt ikke har vært kjent.

Jan Helge Andersen Født 17. januar 1981.

Ble sammen med vennen Viggo Kristiansen i 2001 funnet skyldig i Kristiansand byrett, og deretter i Agder lagmannsrett i 2002 for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han pekte ut Kristiansen som hovedmannen bak drapene.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.

I februar 2021 fikk Viggo Kristiansen, som hele tiden har hevdet sin uskyld, straffesaken sin gjenåpnet. 15. desember 2022 ble Kristiansen frikjent i lagmannsretten for drapene.

I forbindelse med den nye etterforskningen av saken ble det i november 2021 kjent at det er gjort funn av Andersens DNA på begge ofrene.

24. mars 2023 ba Riksadvokaten om at saken mot Andersen gjenopptas. Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Fastholdt forklaring

Jan Helge Andersen har i nye avhør fastholdt sin forklaring om at Kristiansen var initiativtaker og hovedmann. Hans forsvarer, Svein Holden, har sagt til Fædrelandsvennen at han er trygg på at det ikke er bevismessig grunnlag for en tiltale mot Andersen.

Oslo-politiet gjort flere etterforskningsskritt. Dette dreier seg blant annet om avhør av vitner og undersøkelser av databeslag.

Andersen har i avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han har gitt tidligere. Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta og truet Andersen til å drepe den yngste.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ankom kontoret sitt like før klokken 8.30 fredag morgen.

Flere DNA-treff

Nye DNA-analyser har ført til flere treff av Andersens DNA på begge jentene.

Det er ikke gjort DNA-funn som knytter Kristiansen til saken. Dette, samt andre funn, førte til at politiet siktet Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i 2022.

Riksadvokaten har konkludert med at det ikke er bevismessig grunnlag for å straffeforfølge Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. I sin redegjørelse i fjor høst viste riksadvokat Jørn Maurud til at det ikke finnes DNA-spor mot Kristiansen og at aktiviteten fra Kristiansens telefon taler mot at han var på åstedet.

– I sin kjerne står vi igjen med at det kun er Andersens forklaring som underbygger at Kristiansen er skyldig. Etter min vurdering kan Andersens forklaring ikke tillegges vekt, sa Maurud på pressekonferansen i oktober i fjor.