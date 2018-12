Kruse Smith får sykehus-kontrakt verd en halv milliard kroner

Prosjektorganisasjonen ved Universitetssjukehuset i Stavanger inviterte torsdag morgen til pressekonferanse på Ullandhaug.

Der ble det kunngjort at den aller største kontrakten tildeles Kruse Smith.

Kontrakten gjelder de såkalte råbyggene over bakken og har en verdi på 516 millioner kroner.

– Kruse Smith var best på både pris og kvalitet. De er også svært fremoverlente på bruk av digital teknologi på byggeplassen og det er viktig for oss, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS 2023.

Prosjektet vil på det meste sysselsette 100 personer inkludert administrasjon. Byggestart er planlagt til januar 2020.

– For Kruse Smith er dette et prestisjeprosjekt i et stort og spennende marked. Tildelingen er en stor anerkjennelse for vår kompetanse og erfaring. Kruse Smiths fagmiljø på Forus er en spydspiss i konsernets digitale satsing, sier regiondirektør i Kruse Smith, Kristin Stømer Frafjord.

Kruse Smith har tidligere vunnet oppdraget med å bygge et parkeringshus til SUS2020. Totalt har Kruse Smith så langt vunnet oppdrag for 600 millioner kroner i forbindelse med sykehusutbyggingen på Ullandhaug.

– Igjen vinner et lokalt selskap frem i konkurransen om kontrakter for å bygge det nye sykehuset, og det er gledelig. Vi ser frem til å få til digital samhandling og innovasjon i næringskjeden som ekstragevinst i dette prosjektet, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør for Stavanger Universitetssjukehus.

For en uke siden ble det kjent at Faber Bygg AS fra Forus får oppdraget med å bygge fasadene på det nye sykehuset. Verdien er på 456 millioner kroner.

Faber har kontor på Forus. I tillegg skal fem jærbedrifter bidra i arbeidet: Rubicon, Pretre, Lie Blikk, Niras og Rambøll.

LES MER: