Arbeidsledigheten eksploderte, men Nav brukte to år på å få på plass tiltak som skulle hjelpe dem ville starte egen bedrift

Høsten 2015 steg arbeidsledigheten så kraftig at regjeringen bevilget ekstra midler til Nav for å hjelpe dem som mistet jobben. Likevel brukte Nav Tiltak Rogaland to år på å få på plass tilbudet til arbeidsledige som trengte hjelp til å starte egen virksomhet.