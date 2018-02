Det var mandag kveld at kvinnen skulle hente sin savnede hund på politistasjonen. Ifølge politiet kjørte kvinnen dit og da hun kom frem, skal hun ha fremstått som beruset.

Politiet opplyser at alkometertest ble tatt og at denne ga utslag. Kvinnen ble dermed fremstilt for blodprøvetaking hos legevakten.

Førerkortet ble beslaglagt.