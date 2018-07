– Hvis det er viktigere å skjære av en del av kjønnsorganet, framfor å bo i Norge, så kan vi ikke gjøre annet enn å la dem flytte

Jenny Klinge (Sp) kaller rituelle omskjæringer av gutter for overgrep. Hun vil heller at foreldre og foresatte skal flytte ut av Norge enn å tillate inngrepet her til lands.