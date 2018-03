Catering-gründer Halvor Wilberg er død

Wilberg døde brått og uventet den 5. mars.

– Ingen av oss var forberedt på dette. Han var stort sett på kontoret hver dag helt til han ble syk forrige tirsdag. Det meste av tiden gikk til å jobbe med kreftsaken, forteller sønnen Howard Wilberg om det plutselig tapet den kjente gründeren og forretningsmannen.

Wilberg etterlater seg tre barn, svigerbarn, ni barnebarn og tre oldebarn.

– Far var først og fremst en ufattelig kjærlig og omsorgsfull far med et stort hjerte. Han var familiens bauta og store trygghet. Far mistet aldri fatningen og visste alltid hvor han skulle. Han var ukuelig optimist, forteller Wilberg, som først og fremst minnes en far med endeløs omsorg for familien sin.

Hentet til Sandnes

Wilberg ble født i Ringsaker, men flyttet til Sandnes da han ble hentet av ledelsen i Jonas Øglænd-konsernet for å starte supermarked innen dagligvarehandel. Etter hvert overtok han selv driften og drev i mange tiår Mathuset Wilberg.

I 1996 solgte familien sitt siste supermarked og begynte heller med catering. Wilberg har siden den gang bygget opp landets største norskeide kantineselskap. Virksomheten har i dag 630 ansatte fordelt på regionene Østlandet, Rogaland og Hordaland.

I 2013 ble selskapet kjøpt opp av finske Fazer som i dag driver selskapet videre.

Howard Wilberg jobber i dag med å forvalte familiens formue gjennom selskapet Hawi Invest.

De siste årene har Halvor Wilberg blitt vel så kjent for sitt engasjement for kreftsaken, som for mat og catering.

Ga alt for kreftsaken

Engasjementet startet etter at hans kone Kirsten døde av kreft i 2010, fire og en halv måned etter at hun fikk kreftdiagnosen. Han opprettet Kirsten Wilbergs Minnefond og har brukt store summer på kreftsaken.

Han stod også bak organisasjonen «Innen 48 timer», som har vært initiativtaker og premissleverandør i forhold til pakkeforløp for kreftbehandling etter dansk modell. Målet med kampanjen «Innen 48 timer» var å innføre en garanti som gjør at ingen må vente mer enn to døgn fra lege fatter mistanke om kreft til videre undersøkelser blir iverksatt. Gründeren har brukt millioner fra egen lomme på kampanjen. Målet var tverrpolitisk gjennomslag på Stortinget.

Wilberg ble hyllet av statsminister Erna Solberg for sin innsats for kreftsaken.

– Han brant virkelig for dette og brukte all sin energi på kreftsaken de siste årene. Far var ikke en mann som trengte anerkjennelse for det han gjorde, men jeg vet at han satte veldig stor pris på tilbakemeldingen fra statsministeren, forteller sønnen.

Neste uke skulle han arrangert «Innen 48 timer» sin årlige kreftkonferanse på Stortinget.

– Listen over alt han skulle gjøre var fortsatt lang.

Halvor Wilberg bisettes fra Gand kirke tirsdag 13. mars.

