Preikestol-salget kan gi Turistforeningen over 90 millioner

I november ble det kjent at Stavanger turistforening (STF) vurderer å selge seg ut av Preikestolen Fjellstue og Preikestolen Parkering. Foreningen har mottatt to separate bud fra Norwegian Experience og Stiftelsen Preikestolen. Budene er unntatt offentlighet. Ifølge en aktør med innsyn i salgsprosessen, skal totalsummen ligge rundt 90–95 millioner kroner.

Torsdag hadde alle partene styremøter, og fredag har de avtalt å komme sammen for å signere handelen.

Hege Haukeland Liadal (Ap) har gått ut i Aftenbladet og uttalt seg kritisk til handelen. Stortingsrepresentanten varslet at hun ville ta saken opp som skriftlig spørsmål til to statsråder. Nå er spørsmålene sendt.

Ap

Dyrere for turistene

Hun spør kulturministeren om det er greit at Stavanger turistforening «ser ut til å ha spekulert i å selge unna eiendom som skal gi de mange titalls millioner kroner». Liadal viser til at Stiftelsen Preikestolen må betale markedspris for parkeringsanlegget. Hun påpeker at det da er alle som ferdes i Preikestol-området, som til slutt må betale regningen i form av dyrere parkeringsavgift. (Det koster 200 kroner for personbiler i dag).

Preikestolhytta ble bygd i 1949 og Preikestolen Fjellstue i 2008. Liadal argumenterer med at området disse hyttene ligger, aldri ville vært tilgjengelig for private aktører i utgangspunktet.

Hun holder også fram at da Turistforeningen oppførte den siste hytten i 2008 var det med argumentasjon om at det skulle være juvelen i hyttenettet og de skulle tiltrekke seg firma med behov for konferanse og internasjonale turister. I dag blir de samme argumentene brukt for å selge hyttene til markedspris og tjene store penger på at område hvor frivillige organisasjoner og det offentlige har lagt ned mye ressurser i.

Spørsmålet til Klima- og miljøministeren tar opp om ikke alle statlige bidrag bør tilbakebetales.

– Ingen valg for Stiftelsen

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) er styremedlem i Stiftelsen Preikestolen, som skal kjøpe parkeringsanlegget - som gir turistforeningen rundt 1 million kroner i årlig avkastning.

– Jeg vil ikke kritisere turistforeningen. Men Stiftelsen har ingen valg. Vi må på banen for å sikre tilgjengelighet og logistikk for allmennheten, som er vår rolle i Preikestol-området. Det er dette turistforeningen har vært en eksponent for: allmennheten. Så vil det nok komme en diskusjon på om det er rett eller galt å selge, og en diskusjon om grenseoppgang for måten de avhender eiendommene, sier Dagestad.

Fjellstua ligger på den gamle Vatnegården ved Refsvatnet. STF kjøpte den 6000 dekar store eiendommen i 1946. Oppsplitting og salg av landbrukseiendommen krever delingstillatelse. Det er sendt delingssøknad til Strand kommune. Endelig avklaring av et salg vil trolig ikke komme før til sommeren.

Ikke verneområde

Daglig leder Preben Falck ønsker ikke å kommentere salgssummen. Han tilbakeviser kritikken.

– STF selger ikke fjellstua primært for å sikre en økonomisk gevinst. Men når vi først gjør det, har vi en forpliktelse ovenfor alle medlemmene som betaler kontingent til å sørge for å få en kjøpesum som er rimelig i forhold til eiendommens verdi. Det er vanskelig å forstå at noen mener en medlemsforening skal ha plikt til å gi bort millionverdier som er bygget opp gjennom generasjoner, kommenterer han.

Siden etableringen i 1887 har STF nedlagt eller avviklet 22 hytter. Noen av disse ble revet eller brent, noen solgt eller gitt tilbake til grunneier, og andre avviklet bare for å oppstå i ny form noen år senere.

For å utvikle Preikestolen som destinasjon er alle aktører i området enige om at det trengs nye store investeringer i området, hovedsakelig på STFs eiendom i størrelsesorden 80-100 millioner kroner.

– STF er en organisasjon primært for egne medlemmer og med fokus på et enkelt friluftstilbud. Foreningen har verken kapital eller kompetanse til å bygge en slik internasjonal reiselivsdestinasjon som Preikestolen har blitt. STFs alternativ var å selge hele eiendommen samlet til høystbydende. Det er mye mulig vi da ville fått et høyere beløp, men en privatisering av hele området vil etter vårt syn være uheldig. Det første vi gjorde etter at vi fikk et bud på eiendommen var derfor å ta kontakt med Stiftelsen Preikestolen, som har til oppgave å sikre de offentlige interessene i området.

Dropper prakthytte på Kjerag

Turistforeningen har hatt planer om en stor turisthytte med 80 senger på Kjerag, som ligger i Frafjordheiene landskapsvernområde. Denne turisthytta er lagt på is, og satsing på masseturisme er ut.

– En sak vi nå jobber med er å få bygge en selvbetjent hytte midtveis mellom Flørli og Kjerag, i verneområdet. Her vil det være helt naturlig, og fullt ut akseptabelt for STF om det blir lagt på en klausul som forbyr videresalg, framholder Falck.