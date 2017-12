27 dager med regn i november

Det falt 242 millimeter nedbør i Stavanger i november. Vi må tilbake til 2012 for å finne en våtere november i oljebyen da det falt 302 millimeter som også er novemberrekord. Aller våtest var det lengst nord i Rogaland der Hundseid i Vikedal fikk hele 497 millimeter nedbør i november.

November var også en vindfull måned i år, med 16 dager med kuling.

Startet med mildvær

Årets nest siste måned startet med mildvær og regn ettersom lavtrykk fra Nord-Atlanteren tok den vanlige ruten inn i Norskehavet og videre inn over Skandinavia. Helt frem til den 17. november ble dagene stort sett preget av vind fra sørvestlig kant og en del regnbyger, men mot slutten av denne perioden ble det kjøligere og over innlandet falt det litt snø.

En høytrykksrygg bygde seg opp over Skandinavia i dagene 18-21. november med mye bra vær, men det ble en god del kaldere. Fra den 22-24. november kom et kraftig lavtrykk fra sørvest inn i Nordsjøen og gikk videre nordover til sørlige deler av Norskehavet. I forbindelse med dette lavtrykket ble det sendt ut ekstremvarsel for Nord-Norge, og denne stormen fikk navnet «Ylva». I Rogaland kom vinden opp i liten storm, men det var likevel de store nedbørmengdene som var mest unormalt.

111,8 mm i Maudal på ett døgn

Flere steder fikk over 100 millimeter nedbør på 24 timer, og aller mest fikk Maudal med hele 111,8 millimeter nedbør i nedbørdøgnet som ble avsluttet kl.08 den 23. november. Dette var også den største døgnnedbøren i hele landet i november. De store nedbørmengdene sammen med snøsmelting i fjellet, medførte en del ras og stengte veier over indre områder av Rogaland.

Fra den 25. november og ut måneden ble Sør-Norge liggende i kaldluft, med minkende vind og lettere vær. De to siste dagene ble preget av klarvær og bitende kulde. I Sauda ble det målt 20 centimeter snø på bakken, mens Sinnes i Sirdalen rapporterte om over 30 centimeter snø. Den laveste temperaturen på Sola ble målt på månedens siste dag med minus 7,1 grader. Også de to eneste penværsdagene i november ble registrert på de to siste dagene i november.